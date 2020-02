Après des qualifications difficiles au golden score lors des 1er et 2e tours, Teddy Riner s’est fait battre par le Japonais Kokoro Kageura, hier à Bercy. Une énorme surprise et la fin d’une longue invincibilité de plus de neuf ans et 154 combats victorieux.

Séisme sur les tatamis de Paris

Teddy Riner est tombé ce dimanche à Bercy. Invaincu depuis plus de neuf ans et les Mondiaux Toutes catégories 2010 disputés à tokyo, resté invaincu pendant 154 combats, le Français a perdu au 3e tour contre le Japonais Kokoro Kageura, lors du Grand Slam de Paris. En prolongation face au Japonais, Riner a payé cher une énorme faute en attaquant sur un uchi-mata. Malin, Kageura a laissé Riner faire sa prise, avant de la retourner contre lui. Battu au golden score, Riner a concédé une défaite que l’on pourrait qualifier de bête. Mais une défaite qui va compter dans sa quête d’un troisième titre olympique à Tokyo en juillet prochain. Obligé d’aller au golden score lors de ses deux premiers combats face au Hongrois Richard Sipocz et l’Autrichien Stephan Hegyi, Riner était apparu hors de forme et peu incisif sur le tatami de Bercy. Visiblement fatigué, le Français n’était pas dans son état normal et dans son judo. Et il en a payé le prix fort.