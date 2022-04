C’est probablement un cas qui rappelle à quel point la balle ronde algérienne n’obéit à aucun standard dans la gestion. Cela se passe du côté de la JS Saoura où Kaïs Yaâkoubi, qui était entraîneur en chef depuis septembre écoulé, a été démis de ses fonctions. Et cela n’a rien à voir avec les performances du club si on jette un œil à son bilan.

Par Mohamed Touileb

La « pourquoi » reste sans réponse. Du moins, sans raison manifeste. Le football Dz nous a, encore une fois, prouvé qu’il y a des syndromes inguérissables. Même si la séparation en question semble s’être passée à l’amiable.



Dauphin en Ligue 1

En effet, samedi, la direction de la JS Saoura a indiqué, via son président Mohamed Zerouati, qu’« après une rencontre avec le coach Kais Yaakoubi, nous sommes arrivés à un accord entre les deux parties, qui est la résiliation à l’amiable du contrat qui lie notre club à cet entraineur ». Pour sa part, le désormais ex-driver de la formation de Béchar a assuré que « personnellement je n’ai connu que du bien avec l’équipe à Béchar et je suis satisfait du travail que j’ai mené avec cette équipe ».

Tout cela semble bien beau. Cependant, on ne peut pas dire que l’entraîneur tunisien, qui a débarqué à Béchar en septembre écoulé, ait fait du mauvais travail. D’ailleurs, sa fin de mission intervient après un large succès en réception HB Chelghoum Laïd (5-0) en match en retard de la Ligue 1 disputé vendredi dernier. Cette victoire permet aux Sudistes de se grappiller de nouveaux points dans la hiérarchie et occuper la deuxième position (43 points) derrière le CR Belouizdad qui compte 6 points d’avance.



La campagne africaine n’était pas désastreuse

Aussi, il faut noter que les Saouris ont, comme les Chababistes, disputé deux matchs en moins par rapport au calendrier du championnat qui est à la 24e journée. C’est pour dire que la formation du Sud-Ouest algérien peut distancer encore plus le MC Alger (3e, 42 points). Clairement, le parcours dans la compétition domestique plaidait en faveur du travail de Yaâkoubi. Certains peuvent penser que l’élimination dans la Coupe de la Confédération de la CAF lui a été fatale. Mais il faut savoir que la campagne dans cette épreuve continentale était loin d’être catastrophique. En effet, les camarades d’Oussama Bellatreche ont réussi à prendre 10 points sur le 18 lors de la phase de poules sans que ce total leur permette de passer en quarts. En championnat, la JSS sous la houlette de Yâakoubi était invaincue depuis le 07 janvier dernier et le déplacement chez le CS Constantine. Clairement, cette séparation est brutale et infondée. On verra comment le club réagira à ce départ. C’est Moustapha Djallit qui prendra provisoirement les rênes techniques.