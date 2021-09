La nouvelle Direction de la JS Kabylie, conduite par Yazid Yarichène, a annoncé avoir désigné le dirigeant Nadir Bouzenad comme Secrétaire Général du club.

Une fonction que connait très bien Bouzenad, et ce, pour l’avoir déjà occupée par le passé, et dans différentes structures, puisque, outre la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération algérienne de football (FAF), il a été également SG du Chabab Ahly de Bordj Bou Arréridj, ainsi que de l’Union Sportive de la Médina d’Alger.

En ce qui concerne la LFP, Bouzenad y avait occupé le poste de SG sous l’ère Mohamed Mecherara, avant de devenir Secrétaire Général de la FAF, sous la direction de Mohamed Raouraoua.

Son dernier poste en date, il l’avait occupé l’an dernier, au sein de la Société Sportive par actions (SSPA) USM Alger, avant de rendre le tablier quelques semaines avant la fin de la saison.

De son côté, Yazid Yarichène a succédé dernièrement à Chérif Mellal en tant que président de la JS Kabylie, et il semble vouloir s’entourer de dirigeants expérimentés, comme Bouzenad, pour l’aider à bien mener sa mission.

Articles similaires