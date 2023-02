La JS Kabylie est très mal-placée en championnat d’Algérie et devra lutter pour sauver sa présence par l’élite. En parallèle, le club dispute la prestigieuse Ligue des Champions CAF. Naturellement, les « Canaris » ne peuvent pas se contenter d’y faire de la figuration même si la très difficile épreuve continentale n’est pas l’objectif principal du club. D’ailleurs, après

la défaite chez l’AS Vita Club lors de la 3e journée, Miloud Hamdi a rappelé que le maintien est ce qui importe le plus.

Par Mohamed Touileb

Provisoirement, la JS Kabylie est deuxième (4 points) de son groupe dans la compétition interclubs de la CAF. C’est pour dire que les Algériens restent dans le coup pour passer au prochain tour même si le revers à Brazzaville (RD Congo) est venu gâcher la victoire de prestige décrochée contre le WA Casablanca il y a 9 jours.



En attendant de qualifier les nouveaux

Chez les Congolais, les « Lions du Djurdjura » ont eu de nombreuses opportunités pour marquer et, éventuellement, revenir avec les trois points de leur déplacement. Mais l’efficacité offensive leur a fait défaut. Comme souvent, la JSK réussit à faire du jeu mais pèche dans la finition. Et cela a un impact direct sur le résultat technique des rencontres.

Au moment de faire l’analyse du match, Hamdi a estimé qu’ « On n’a aucune excuse. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. La première mi-temps a été très bien entamée par mes joueurs qui ont raté au moins quatre occasions de buts nettes. Si on avait mis un voire deux buts à cette équipe de Vita Club, on aurait passé une deuxième période plutôt agréable et géré par conséquent tranquillement l’état physique des joueurs ».

Face à ces imprécisions devant, le driver dit attendre « avec impatience la qualification de nos quatre recrues qui vont apporter le plus, j’en suis convaincu. Le problème d’inefficacité est récurrent. Nous attendons la qualification de notre attaquant de pointe, Semir, qui va nous apporter des solutions devant. On fait ce qu’on peut ».



« Si j’ai à choisir… »

En plein milieu de cette campagne africaine, le successeur d’Abdelkader Amrani aux rênes techniques rappelle que « l’objectif primordial c’est le maintien. Les matchs qui viennent après, ce sont des bonus pour nous même si nous prenons au sérieux cette Ligue des Champions aussi » non sans révéler que « si j’ai à choisir entre une finale de ligue des champions et le maintien, je choisirai la deuxième option ».

Eliminés en Coupe d’Algérie dès les 1/16 de finale face au Safaa Khemis Miliana et avant-derniers (12 points) de Ligue 1 Mobilis, les camarades de Medjadel ont déjà 5 longueurs de retard sur le Paradou AC, premier non-relégable qui compte, il faut le mentionner, deux matchs de plus.

C’est pour dire que le carton plein dans les rencontres de mise à jour pourrait permettre à la JSK de quitter provisoirement la zone rouge et souffler un peu pour mieux aborder la suite de la saison. n