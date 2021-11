La pièce théâtrale «G.P.S» du metteur en scène algérien Mohamed Cherchal, est programmée en compétition officielle de la 22e édition des Journées théâtrales de Carthage qui se tiendra à Tunis, du 4 au 12 décembre prochain, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation sur leur site électronique.

Produite par le Théâtre national algérien (TNA) en 2019, «G.P.S» prend part à cette compétition aux côtés de 13 autres présentations théâtrales, à l’instar de «Conférence des Oiseaux» (Tunisie), de «Cartes africaines» (Guinée) et de «Paysage naturel» (Jordanie).

Ecrite et mise en scène par Mohamed Cherchal, la pièce théâtrale aborde la perte de l’Homme contemporain entre ses idées, ses principes et sa position à l’égard du temps. La pièce mélange le cinéma, le théâtre, les gestes et le mouvement pour transmettre des messages et des idées qui critiquent le suivisme et l’errance.

La comédienne de théâtre, Fadhila Hachmaoui sera distinguée, lors de ce festival, pour son riche parcours artistique entamé en 1974 au Théâtre régional d’Oran, en sus d’autres noms du théâtre arabe et africain, à l’instar de la troupe théâtrale de la ville de Tunis, la plus ancienne du 4e art en Tunisie.

L’Egypte sera l’invitée d’honneur de la 22e édition.

Pour rappel, les Journées théâtrales de Carthage ont été créées à Tunis en 1983.

