Le centre culturel de Bordj Bounaama (Tissemsilt) abritera, à partir de jeudi, la deuxième édition des journées nationales du théâtre engagé sous le slogan «Art et créativité pour tous», a-t-on appris mercredi des organisateurs. Initiée par l’association «Ouarsenis» de créativité de Bordj Bounaama en collaboration avec la direction de la culture et des arts et les services communaux, à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, cette manifestation prévoit la participation de sept troupes théâtrales des wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Médéa, Oran, Chlef et Sétif, a indiqué le président de l’association, Ramdane Meghalet. Plusieurs prix pour récompenser les représentations théâtrales en lice sont prévus, notamment le prix d’or de l’Ouarsenis, le prix en argent et le prix en bronze, celui du meilleur comédien et comédienne et le prix du jury. Le jury, qui évaluera les œuvres théâtrales, est composé de spécialistes en 4e art, à l’instar du metteur en scène Mounir Boumerdès et la comédienne Fatiha Ouared. Au programme de cette manifestation de trois jours, deux ateliers de formation dédiés à l’interprétation et à la scénographie.

