La maison de la culture Nouar-Boubekeur d’Oum El Bouaghi a abrité, dernièrement, des journées d’informations organisées par le commandement des forces de défense aérienne du territoire.

Cette manifestation, qui a attiré quatre jours durant une foule nombreuse et notamment les jeunes universitaires et autres en quête d’un poste d’emploi, avait pour objectifs primordiaux le renforcement de la relation population -Armée nationale populaire, la vulgarisation du nouvel armement, encouragement et l’adhésion des jeunes à diverses écoles de l’Armée. De ce fait, elle vient à point nommé pour informer le grand public sur les diverses missions des éléments de la défense aérienne du territoire, l’armement utilisé, la modernisation du matériel et équipements utilisés dans les missions de défense en question et les capacités des forces à repousser toute tentative d’intrusion dans le territoire et autres.

Aucun effort n’a été ménagé par les nombreux officiers et sous-officiers présents dans le hall de la Maison de culture pour la circonstance, quant à répondre aux questions et préoccupations du public notamment les jeunes curieux ayant trait au matériel mécanique, équipements modernes, tenues vestimentaires des éléments et présentation des divers départements, techniques générales, gestion technique, transmission, énergie et contrôle de l’environnement, radar.

L’occasion a été propice aussi pour les organisateurs d’exposer les photos des diverses manifestations (journées d’information) organisées à travers le territoire national (Boumerdès, Biskra, Ouargla…) afin de mettre en exergue les efforts conséquents des forces de défense aérienne du territoire. Enfin, il importe de rappeler que la période actuelle demeure propice pour l’organisation de ce genre de manifestations destinées à vulgariser les structures et les missions de l’ANP et en même temps attirer les jeunes pour faire une formation dans les écoles et centres de l’ANP.K. M.

Articles similaires