Par rédaction économique

Sous le haut patronage du Premier ministère et du ministère des Finances, le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise (CARE) organise en partenariat avec l’UNCDF (United Nations capital development fund), le Fonds d’équipement des Nations unies, une journée d’études sur le thème de l’inclusion financière au moyen des technologies du numérique.

Sous le titre «Quelle finance digitale pour l’Algérie?», cette journée se tiendra demain mercredi 16 mars 2022 à 8 heures, à l’Hôtel El-Djazaïr, Alger. Les travaux de cette journée d’études seront conduits par quatre panels d’experts, dont plusieurs ministres : le ministre de la Numérisation et des Statistiques, le ministre de la Poste et des Télécommunications et le ministre délégué à l’Économie de la Connaissance et des Startups. Cette rencontre verra également la participation d’éminentes figures du monde de la finance, telle que le Gouverneur de la Banque d’Algérie, des chefs d’entreprise et des consultants.

Les panels examineront quatre aspects de la digitalisation des services financiers :

Les bases réglementaires d’une finance digitale inclusive; La finance inclusive dans le cadre du programme gouvernemental; Les modèles de promotion d’une finance digitale inclusive; Les étapes de promotion de la finance digitale en Algérie.

CARE souligne que la thématique de ces travaux «s’inscrit en droite ligne avec le programme du gouvernement pour la réforme et la modernisation du système bancaire et financier du pays. Les propositions et recommandations qui découleront de cette rencontre, comme celles ayant découlé de ses précédentes conférences, pourraient améliorer l’inclusion financière à travers une plus grande implication des établissements financiers pour la fourniture de services numériques inclusifs».