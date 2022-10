Par Sihem Bounabi

A l’occasion de la célébration de la Journée nationale des donneurs de sang, inscrite cette année sous le slogan «le don de sang, un acte de générosité», Linda Zaghlach, représentante de l’Agence nationale du sang, a révélé que plus de 315 000 poches de sang ont été collectées en 2022. Elle a précisé que 71 % de ces poches de sang ont été collectées dans des centres de transfusion sanguine à travers les différentes wilayas du pays et 28 % d’entre elles ont été collectées via des camions mobiles de transfusion sanguine.

Intervenant à la Chaîne II sur les ondes de la Radio nationale, la représentante de l’Agence nationale du sang a lancé un appel aux citoyens âgés entre 18 et 65 ans pour se rapprocher des centres de transfusion sanguine de leur wilaya afin de donner bénévolement leur sang au profit des patients qui en ont le plus besoin. Elle appelle également à soutenir les centres de transfusion sanguine au niveau des hôpitaux d’autant plus que la Banque nationale du sang a d’énormes besoins, surtout après la pandémie de la Covid-19. La représentante de l’Agence nationale du sang a toutefois souligné que malgré la baisse du nombre de dons de sang durant la pandémie liée à la Covid-19, la mobilisation des donneurs de sang s’est poursuivie et c’est cette solidarité qui a permis de faire face à la forte demande des patients hospitalisés nécessitant des transfusions sanguines en urgence.

Linda Zaghlach a tenu à rappeler que le don de sang nécessite une série de tests auxquels est soumis le donneur afin de s’assurer qu’il est en bonne santé et qu’il peut donner son sang en toute sécurité pour lui et les autres.

ll est à noter que la Journée nationale des donneurs de sang, célébrée le 25 octobre de chaque année, a été instituée en 2006 en hommage à la date de création de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration de cette journée, la Fédération précise que cette journée a pour objectif de «lancer un appel à la solidarité nationale en sensibilisant davantage l’opinion publique quant à l’importance du don de sang volontaire et en encourageant un plus grand nombre de personnes à donner régulièrement leur sang».

La journée d’hier a ainsi été marquée par l’organisation de plusieurs manifestations et actions de sensibilisation sur le terrain et de cérémonies d’hommages au profit des donneurs de sang réguliers à travers l’ensemble du territoire national par la Fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec l’Agence nationale du sang, les différents services des collectivités locales et les représentants de la société civile.

