Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a salué, mercredi, dans un message à l’occasion de la Journée nationale de l’Etudiant, les contributions “considérables” fournies par la corporation universitaire au service de l’Université algérienne qui a formé près de 5 millions d’étudiants depuis l’indépendance.

“Tout en nous nous enorgueillissons aujourd’hui des réalisations accomplies par l’Université chaque année par des promotions successives de diplômés dont le nombre avoisine les 5 millions depuis l’indépendance, nous saluons le rôle accompli par la corporation universitaire dans la relance du secteur, en déployant des efforts et en fournissant des contributions considérables au service de l’Université algérienne”, lit-on dans le message du président de la République.

Et de citer les acquis importants de l’Université, “à l’instar de la réalisation d’écoles nationales supérieures dans plusieurs spécialités scientifiques de pointe, le lancement de pôles d’excellence désormais opérationnels, la création de plusieurs laboratoires de recherche, l’optimisation du rendement pédagogique et de la qualité de la formation ou encore l’amélioration des compétences des diplômés”.

Autant de réalisations, a écrit le Président Tebboune, qui “favorisent l’émergence d’une université en mesure d’abriter la pensée libre, le dialogue sérieux, la critique constructive et une ouverture, d’abord, sur son propre environnement, en jetant les passerelles du partenariat avec les établissements économiques, culturels et sociaux, puis sur le monde extérieur, en interagissant avec les plus grandes universités et en concrétisant de nombreuses réalisations dans la recherche scientifique”.