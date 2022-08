Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a supervisé, jeudi au Cercle national de l’Armée à Beni Messous (Alger), une cérémonie de distinction à l’occasion de la Journée nationale de l’Armée nationale populaire (ANP). Le Président Tebboune a été accueilli à son arrivée au Cercle national de l’Armée par le Chef d’Etat-Major de l’ANP, le Général d’Armée Saïd Chanegriha.

Après avoir écouté l’hymne national, le président de la République a passé en revue un détachement militaire qui lui a rendu les honneurs et salué de hauts officiers de l’ANP. Ont assisté à la cérémonie de distinction, le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, des conseillers du président de la République, des membres du Gouvernement ainsi que le Commandant de la Garde Républicaine, le Général d’Armée, Benali Benali.

Etaient également présents, le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces armées, le commandant de la Gendarmerie nationale, les chefs de départements, les directeurs et chefs de services au ministère de la Défense nationale et à l’Etat major de l’ANP, ainsi que des cadres supérieurs de l’Etat, des personnalités nationales et des Moudjahidine.

Le président de la République a remis des attestations de reconnaissance aux retraités de l’ANP, à des familles de martyrs du devoir national et à des invalides et grands blessés de l’ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste.

Lors de cette célébration, le président de la République a honoré et exprimé la reconnaissance de la nation envers de nombreux hauts gradés de l’armée en activité ou à la retraite.

Il s’agit du commandant de la Garde république, le général d’armée Ben Ali Ben Ali, des généraux majors à la retraite Ahmed Djenouhat, Abdelhamid Djouadi, Tayeb Derradji, Zoubir Ghedaidia, Chabane Ghadbane, Brahim Belkerdouh, Zine Al Abidine Hachichi, Mustapha Belaid, Ramdane Djemai, Abdelhamid Metatla et Mahmoud Moula.

Zeroual, Bectchine, Nezzar, Toufik et Benhadid honorés

Le président Tebboune a également honoré l’ancien président Liamine Zeroual, le général de corps d’armée à la retraite Mohamed Mediene dit Toufik, l’ancien ministre de la Défense nationale Khaled Nezzar, le général major Hocine Benhadid, le général-major Mohamed Betchine, le général Abdelmadjid Cherif et Salim Sadi, membre de l’ALN et ancien commandant d’une région militaire. Ces derniers n’étaient pas présents lors de la cérémonie pour des « raisons de santé », a indiqué le présentateur.

Le président Tebboune a honoré aussi le commandant Hamza Chabane, chef de la section des commandos qui sont intervenus lors de la prise d’otages géante dans le complexe gazier de Tiguentourine en janvier 2013.

A cette occasion, le Général d’Armée, Saïd Chanegriha a affirmé, dans une allocution, que l’institution par le président de la République de la date de reconversion de l’Armée de Libération Nationale en Armée Nationale Populaire, le 4 août, Journée Nationale de l’Armée Nationale Populaire est inspirée par les valeurs d’abnégation et de sacrifices pour la Patrie, et aspire à l’enracinement de leurs nobles principes dans les esprits des générations successives du peuple algérien.

“Notre mémoire nationale était et restera la lanterne qui éclaire le présent et l’avenir de notre Nation, avec tout ce qu’elle porte en hauts-faits, en gloires et en sacrifices au nom de la liberté, de la dignité et de la souveraineté”, a-t-il souligné.

La Journée nationale de l’ANP, célébrée le 4 août de chaque année, a été instituée par le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de se remémorer le processus d’évolution de l’ANP dont l’ALN est la quintessence.