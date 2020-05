N’étaient la pandémie mondiale du Covid-19 et la crise sanitaire qu’elle a provoquée dans de très nombreux pays de la planète, on aurait presque oublié qu’il existe une Journée mondiale de l’hygiène des mains. Et qu’elle est célébrée tous les 5 mai depuis 2009. Avec, cette année, une dimension particulière qui laisse croire qu’il y a plus de 30 ans, on ne savait pas, du moins dans les pays qui ne connaissaient pas d’épidémies ni de problèmes sanitaires, à quel point il est important de se laver les mains régulièrement pour éviter d’être touché par des microbes ou des virus comme c’est le cas actuellement, et de ne pas tomber malade.

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Organisation mondiale de la santé s’est davantage mobilisée cette fois pour rappeler l’importance de l’hygiène des mains en multipliant les conseils et les initiatives à partir de son siège, à Genève, ou à travers ses représentations dans le monde. « Nous pouvons nous protéger et protéger nos familles en nous lavant régulièrement les mains à l’eau et au savon ou en nous désinfectant les mains avec une solution hydro-alcoolique », a rappelé hier la Directrice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique. Pour Matshidiso Moeti, l’hygiène des mains fait partie des mesures préventives de base pour toute une série de maladies, dont le Covid-19, au même titre que la distanciation physique, le respect des règles d’hygiène en cas de toux ou d’éternuement et la désinfection des surfaces. C’est dans le cadre de la riposte nationale, explique-t-elle, que plusieurs pays africains fournissent à titre gracieux de l’eau aux communautés pour permettre à un nombre accru de personnes de se laver les mains. La Directrice de l’OMS Afrique indique que moins de 50 % des foyers d’Afrique subsaharienne disposent d’installations de base pour se laver les mains à l’eau et au savon. Cependant, elle constate que dans le cadre de la riposte au Covid-19, de plus en plus de points de lavage des mains sont mis en place, avant de souligner la nécessité d’envisager des solutions à plus long terme pour élargir durablement l’accès à l’eau.

En Algérie, l’épidémiologiste et spécialiste en médecine préventive, santé publique et hygiène, le professeur Abdelkrim Soukehal a affirmé, le lundi 4 mai, à la veille de la Journée mondiale, que l’hygiène des mains fait partie des mesures basiques à adopter par la personne pour se protéger contre les différents virus et bactéries. Pour se prémunir contre le nouveau coronavirus, le professeur recommande d’appliquer une solution hydro-alcoolique après le lavage des mains au savon et à l’eau, mettant en garde contre le port de gants avant de se laver les mains, qui pourraient être un foyer pour la prolifération de bactéries, en raison de l’humidité.

M. Soukehal a rappelé les maladies transmissibles par le toucher contre lesquelles l’OMS a mis en garde, dont l’hépatite, l’Ebola et d’autres nouveaux virus. Il a fait savoir l’importance du lavage fréquent des mains avec du savon et de l’eau, notamment avant de procéder aux ablutions et d’accomplir la prière pour éviter le risque de transmission et de contamination. L’épidémiologue a par ailleurs qualifié la mise en place de bassins publics pour le lavage des mains dans certaines communes de « décision irrationnelle et inefficace » étant donné que ces bassins sont dépourvus de savon et de gel hydro-alcoolique. Cette année, le thème retenu par l’OMS pour célébrer la Journée mondiale de l’hygiène des mains est « Infirmiers et sages-femmes : les soins propres et sûrs, c’est entre vos mains ». L’organisation insiste sur le personnel soignant et appelle les gouvernements à les doter des moyens de lutte nécessaires contre le Covid-19. Il s’agit, explique-t-on, de prévenir les infections et améliorer la qualité des soins et de créer un environnement où infirmiers et sages-femmes pourront travailler en toute sécurité et lutter efficacement contre la maladie. n

