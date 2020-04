Au cœur du combat contre la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, le personnel sanitaire dans le monde a reçu l’hommage et les remerciements du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres qui a salué des hommes et des femmes qui « œuvrent jour et nuit pour notre sûreté ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle le rôle crucial des paramédicaux, alerte sur les conséquences des conditions difficiles dans lesquelles ils exercent et appelle à investir de toute urgence dans le personnel infirmier.

Un bilan provisoire de la pandémie du nouveau coronavirus faisait état hier d’au moins 75 542 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 1 351 000 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 191 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, précise l’AFP qui a établi ce décompte en indiquant que le nombre de cas diagnostiqués «ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations». Un grand nombre de pays, ajoute la même source, ne testent désormais plus «que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière».

Parmi ces cas, au moins 253 900 sont aujourd’hui considérés comme guéris grâce à l’engagement et au dévouement, sans précédent affirment des commentateurs, des personnels médicaux et paramédicaux partout dans le monde. A ce propos, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié hier un rapport, «La situation du personnel infirmier dans le monde (2020)», où elle met en avant l’importance du rôle joué par le personnel paramédical – les infirmiers !-dans la lutte contre la pandémie alors que l’exercice de leur profession s’effectue dans les conditions les plus difficiles pour des raisons qui sont liées soit à des choix politiques et économiques néolibéraux en contradiction avec les besoins de la santé soit au sous-développement et à la pauvreté de pays qui n’ont pas la ressource nécessaire pour financer et établir les structures adéquates.

Le rapport est élaboré avec la campagne internationale Nursing Now et le Conseil international des infirmières (ICN). Il fera date et ne manquera pas d’occuper les débats à venir sur l’avant et l’après Covid-19 dans le monde – ce que la pandémie révèle comme réalité mondiale au plan sanitaire, économique mais également écologique et social, et quelles leçons vont être apprises ou non par les gouvernants partout dans la planète. Ses auteurs partent d’un constat inquiétant : le monde manque de six millions de professionnels infirmiers ! Ils rappellent une évidence que beaucoup ont oublié y compris dans notre pays, en Algérie, où ils ne sont pas perçus à leur juste valeur dans un système sous pression : «les infirmier(è)s sont la colonne vertébrale des systèmes de santé».

C’est ce qu’a déclaré le directeur général de l’OMS dans un communiqué accompagnant la publication du rapport selon lequel un peu moins de 28 millions d’infirmiers exercent dans le monde.

«Aujourd’hui de nombreuses infirmières se trouvent sur la ligne de front du combat contre le Covid-19», a rappelé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Entre 2014 et 2018, le nombre de paramédicaux a augmenté de 4,7 millions, mais «il reste un déficit de 5,9 millions d’infirmiers», les manques les plus criants se trouvant dans les pays les plus pauvres d’Afrique, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Amérique du Sud. Entre 2013 et 2018, 4,7 millions de personnes sont, certes, venues rejoindre leurs rangs, mais il en manque toujours 5,9 millions dans le monde, les principales pénuries touchant certains pays d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de la Région OMS de la Méditerranée orientale, ou encore dans certaines parties d’Amérique latine.



Augmenter le nombre de diplômés en soins infirmiers

Il est révélateur de constater que plus de 80 % des effectifs mondiaux du personnel infirmier exercent dans des pays regroupant la moitié de la population mondiale. De même, un membre du personnel infirmier sur huit travaille dans un pays différent de celui où il est né ou a été formé, souligne le rapport qui met en garde contre le «vieillissement» qui «menace également les effectifs mondiaux de la profession : un membre du personnel infirmier sur six devrait partir à la retraite au cours des dix prochaines années». En vue de prévenir une pénurie planétaire, ses auteurs estiment que «les pays qui y sont déjà confrontés doivent augmenter le nombre total de diplômés en soins infirmiers de 8 % par an en moyenne, mais également les rendre plus à même de trouver un emploi et de le conserver au sein du système de santé».

D’une manière générale, le rapport auquel ils ont contribué met en lumière la contribution du personnel infirmier et «confirme que l’investissement dans cette profession représente un bénéfice pour la société, et non un coût». Les femmes y représentent environ 90 % du personnel. Pour autant, peu d’entre elles se trouvent à des postes à responsabilités dans le secteur de la santé, l’essentiel étant occupé par des hommes.

Or, est-il indiqué dans le document, lorsque les pays donnent la possibilité au personnel infirmier d’assumer un rôle de direction, par exemple en créant un poste de directeur général des soins infirmiers (ou un poste équivalent) au niveau de l’administration centrale ou en disposant de programmes de renforcement des capacités de direction du personnel infirmier, les conditions de la profession s’améliorent.

Afin que le monde dispose du personnel infirmier dont il a besoin, l’OMS et ses partenaires recommandent que tous les pays accroissent le financement pour former et recruter un plus grand nombre d’infirmiers et d’infirmières ; de leur offrir une formation initiale et continue dans les domaines scientifiques, technologiques et sociologiques, afin d’en faire un moteur de progrès dans les soins de santé primaires ; de créer des postes de responsables, notamment «un poste de directeur général des soins infirmiers au niveau de l’administration centrale» ; d’améliorer les conditions de travail, notamment «en assurant des effectifs de personnels suffisants, une rémunération juste, et en respectant le droit à la santé et à la sécurité́ au travail».

L’OMS recommande également de renforcer le rôle du personnel infirmier au sein des équipes de soins en faisant collaborer différents secteurs (santé, éducation, immigration, finance et travail) avec les parties prenantes du secteur infirmier en vue de l’établissement d’un dialogue stratégique et de la planification des effectifs.