La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, qui intervient le 20 février de chaque année, sera marquée par un riche programme d’animations culturelles et artistiques. Initiée par la direction de la culture en collaboration avec la direction de l’éducation nationale, cet événement aura lieu, jeudi, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Des expositions de travaux d’élèves des établissements participants à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, projection du film documentaire « Tallit taqburt (civilisation ancienne)» et d’autres activités artistiques seront présentées par les élèves d’une dizaine d’établissements scolaires de la wilaya sont au programme. Avec un panel d’animations telles que le chant choral et traditionnel (achewiq), récitals poétiques, théâtre, danses folkloriques, comédie musicale et jeux de langue en kabyle, « Timsaraqt». En guise de récompense et de souvenirs, des diplômes seront remis aux participants à l’issue de cette célébration. A cette occasion, un hommage est rendu à Bourai Djedjiga, une comédienne spécialisée dans l’art du conte en kabyle. n

