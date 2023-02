L’Algérie célèbre lundi la journée mondiale de la justice sociale dans le sillage de la poursuite des efforts de l’Etat pour la consolidation des acquis sociaux en vue d’améliorer le cadre de vie du citoyen. L’Algérie qui a toujours œuvré à préserver le caractère social de l’Etat, conformément aux principes de la Déclaration du 1er Novembre 1954, accorde une attention particulière à ce volet, à travers notamment l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen et la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite, ainsi que d’autres mesures visant à garantir la gratuité de l’enseignement et des soins médicaux. Afin de préserver ces acquis et sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’Etat a pris plusieurs mesures à l’effet de garantir la justice sociale dans divers domaines, à travers le développement durable, la réduction des disparités entre les différentes régions du pays, mais aussi et surtout l’élimination des zones d’ombre à même d’assurer et de garantir une vie décente aux citoyens. A cet égard, les dernières mesures prises en faveur des travailleurs et des catégories sociales défavorisées sont de nature à renforcer ces acquis. Il s’agit de la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, l’institution d’une allocation chômage, auxquelles s’ajoutent d’autres mesures visant à stabiliser les prix de produits de large consommation.

