En Algérie, comme partout dans le monde, les syndicats, traditionnellement omniprésents sur le front de la lutte à l’occasion du 1er Mai, célèbrent cette date, cette année, dans le confinement. Une situation inédite, symptomatique de la pandémie mondiale du Covid-19 mais également de la gravité de la situation économique qu’elle a engendrée. L’heure est à l’inquiétude pour les salariés comme pour les entreprises.

Le 1er Mai 2020 intervient, en effet, sous le signe de la lutte pour la survie de l’appareil de production et du salariat. Il est aussi aux postures et aux discours rassurants. «Même si toute notre attention est focalisée, ces derniers temps, sur la préservation de la vie et de la santé des citoyens, du fait de la propagation du nouveau Coronavirus, je tiens à vous réaffirmer mon engagement à résoudre tous les contentieux en suspens, annuler l’impôt sur les petits revenus et préserver les acquis sociaux», a déclaré jeudi le chef de l’Etat dans son message aux travailleurs algériens.

«Pour ce faire, a ajouté Abdelmajdid Tebboune, j’ai instruit le Gouvernement à l’effet d’accélérer le processus de régularisation de la situation des titulaires de contrats de pré-emploi et d’examiner les meilleures voies de sauvegarde des postes d’emploi touchés (…) en veillant à assurer l’équilibre entre les exigences de la sécurité sanitaire et les besoins de la relance économique».

Le Président de la République ne manquera pas de souligner la complexité de la situation qui, d’évidence, requiert plus d’efforts pour préserver l’outil de travail. «Je ne manquerais pas, ici, de saluer avec force tous les efforts consentis par les entreprises économiques dans le but de préserver les emplois et les salaires en dépit de cette difficile conjoncture», a-t-il déclaré.

M. Tebboune reconnaît que la conjoncture est plutôt «difficile», nécessitant la mobilisation de l’ensemble des entreprises et des salariés pour le redémarrage de l’activité économique, touchée de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et le retournement de situation que connaît actuellement le marché pétrolier. Peu de temps auparavant, le Fonds monétaire international (FMI) a anticipé une forte décélération de la croissance pour l’Algérie en 2020, soit de 5,2%, la pire récession de ces dernières années, alors que l’année 2019 s’est soldée par une forte baisse de la croissance (0,8%).

Atténuer l’effet de la double crise économique et sanitaire

En 2019, les entreprises ont souffert d’une conjoncture peu propice aux affaires. Aujourd’hui, elles devraient faire face à de nouveaux défis liés à la crise sanitaire. Plusieurs entreprises risquent d’y laisser des plumes, ce qui aggraverait le coût social de la crise avec, comme perspective probable, une hausse du taux de chômage. A ce sujet, et bien avant que la pandémie ne se déclare, le Fonds monétaire international (FMI) avait anticipé une hausse du taux de chômage pour l’Algérie en 2020, sur fond de baisse des dépenses d’équipement et de ralentissement net de l’activité du secteur privé. L’institution de Bretton Woods s’attend à ce que le taux de chômage en Algérie rebondisse à 13,3% cette année, contre 12,5% en 2019.

Face à ces risques, alors que les entreprises redoutent le pire avec les conséquences de la crise sanitaire, le gouvernement a pris des mesures fiscales, bancaires et administratives afin de soutenir l’activité économique et les entreprises. L’Exécutif avait annoncé avoir entrepris une démarche d’évaluation de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’économie. Cette évaluation passe par des consultations sectorielles associant les organisations patronales et les syndicats. Les discussions tourneront autour «de la problématique de l’atténuation des effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus, prises par l’État». En attendant l’aboutissement de ce travail d’évaluation, l’administration fiscale avait annoncé quatre mesures en faveur des entreprises, à savoir le report des déclarations fiscales, la reconduction du report de paiement du premier acompte provisionnel IRG/IBS, la mise en place d’échéanciers de paiement et la suspension de l’imposition des bénéfices non affectés.

La Banque d’Algérie a, à son tour, annoncé, jeudi, avoir réduit une nouvelle fois en l’espace de moins de deux mois à 3% son taux directeur et à 6% le taux de réserve obligatoire, dans une tentative de soutenir le crédit aux entreprises. C’est dans ces conditions de crise à la fois économique et sanitaire qu’intervient le 1er Mai de cette année. Les craintes de récession économique prononcée ont poussé les Etats, dont l’Algérie, à prendre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises afin de préserver l’outil du travail et des emplois.