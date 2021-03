Comme de tradition et à l’occasion de la journée internationale des femmes, Mobilis célèbre cet événement en compagnie de ses abonnés, en proposant un plan promotionnel accessible à tous les budgets avec des bonifications avantageuses en voix et internet.

Ainsi, les abonnés prépayés Mobtassim pourront profiter, à seulement 80 DA, d’un bouquet de bonus avec de nombreux avantages :

<800 DA de bonus valable en appels vers tous les réseaux en national;

<8 Go de connexion Internet en haut débit;

<Validité 24H.

L’activation du plan promo 8 Mars, s’effectue via le menu *600#, l’application MobiSpace, l’interface web MeetMob.

Mobilis souhaite une très bonne fête à toutes les Femmes ! Profitez-en !

