Diverses manifestations culturelles et artistiques sont programmées à travers le pays par des établissements culturels

à l’occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Dans cet élan, les établissements sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts ainsi que les directions locales en charge de la culture ont élaboré un programme culturel et artistique riches en activités. Expositions d’art plastique, de livres et de bijoux, déclamations poétiques, spectacles de musique et de théâtre et projections de films font partie de ces activités lancées depuis une semaine. L’Office Riad El-Feth (Oref) a programmé du 7 au 10 mars des expositions mettant en valeur le livre, le bijou et l’habit traditionnels, en plus d’une rencontre poétique. L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) se joint à ces activités en organisant

une exposition de la plasticienne Nedjoua Saraâ, une soirée artistique animée par Mounia Chettal ainsi que des projections de films réalisés par des femmes. De son côté, le Centre des arts et des expositions de Tlemcen propose jusqu’au 17 mars un programme alliant expositions d’arts, un concours dédié à l’art culinaire moderne en plus des ateliers de dessin destinés aux enfants.

Le Palais de la culture Moufdi-Zakaria, quant à lui, prévoit une exposition collective intitulée «Expressions artistiques féminines» qui réunit les œuvres de cinq plasticiennes. Elaboré par la Direction de l’organisation de la diffusion du produit culturel et artistique, relevant du ministère de

la Culture et des Arts, le programme d’activités, qui se poursuit jusqu’à la fin mars, inclut notamment des rencontres littéraires et poétiques, expositions de produits d’artisanat, défilés de mode, galas artistiques et des spectacles de théâtre. Dans toute l’Algérie, à l’instar de Chlef, Batna, Constantine, Béjaia, Annaba, Sidi-Bel Abbès, Tébessa ou encore Tamanrasset, des conférences en lien avec l’apport de la femme à l’art et à la culture ainsi que des manifestations mettant en valeur les créations féminines, sont prévues à travers les espaces culturels publics.

