La grande rencontre des États membres de la Ligue arabe, aujourd’hui et demain, à Alger, n’a d’ordinaire que le nom. Cette session intervient à un moment historique où l’on ne compte plus les difficultés, dont souffrent le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Elle se tient dans un contexte où la région – c’est plus qu’une image – s’enlise dans les sables mouvants des projets de développement inaboutis, des crises et des conflits y compris armés qui paralysent nombre de ses pays. L’enjeu est d’en sortir et de dessiner des horizons meilleurs

PAR INES DALI

C’est aujourd’hui que s’ouvre, à Alger, la 31e session ordinaire du Sommet de la Ligue arabe dont les chefs d’Etat et délégations commençaient à arriver à Alger hier. Cet événement, qui se tient sur deux jours, servira de baromètre de l’état des relations entre les Etats membres et de terrain d’analyse de leurs convergences et de leurs divergences dans un contexte régional préoccupant.

D’abord en raison des conflits et des crises internes que connaissent des pays comme le Yémen, la Syrie, le Soudan, la Libye et la Somalie. Ensuite, en raison du climat international et de la guerre en Ukraine, un sujet débattu durant les préparatifs du sommet à cause des conséquences du conflit sur les économies et sur la sécurité au sens générique du terme des pays de l’organisation, certains craignant par exemple de faire les frais d’un défaut d’approvisionnement en céréales dont l’Ukraine est l’un des grands producteurs mondiaux et d’une crise alimentaire susceptible d’être aggravée par la sécheresse et l’aléa climatique. A ces deux éléments, on peut ajouter tous ceux mettant en avant le besoin de soutien de certains Etats membres dans la défense de leurs intérêts politiques, économiques, sécuritaires et géopolitiques. On peut citer le Liban qui cherche à délimiter ses frontières maritimes dans une Méditerranée orientale aussi prometteuse en ressources d’hydrocarbures qu’en réservoirs de conflits, les monarchies du Golfe face à l’Iran considéré comme rival et source d’instabilité, l’Egypte face à la Turquie accusée de servir de sanctuaire à l’opposition des frères musulmans et à face à l’Ethiopie soupçonnée de vouloir contrôler les eaux du Nil à travers le controversé barrage de la «Renaissance». Autant de dossiers qui montre que le «continuum» Moyen-Orient-Afrique du Nord est loin d’être un espace apaisé et combien il a besoin d’une Ligue plus influente et plus efficace à résoudre les questions qui lui sont posées à chaque sommet.



Peser pour la résolution des grandes questions posées au monde arabe

Celui d’Alger, jusqu’à preuve du contraire, semble s’annoncer sous le signe des «résultats consensuels» obtenus selon le chef de la diplomatie Ramtane Lamamara lors des réunions préparatoires des ministres des Affaires étrangères dont les recommandations et les résolutions seront soumises à l’examen et à l’approbation des chefs d’Etats aujourd’hui – à partir de 18 heures, heure d’ouverture officielle de leurs travaux et demain 2 novembre. En attendant confirmation, ce sommet peut d’ores et déjà être crédité de deux réussites : celle du retour de la diplomatie algérienne sur la scène régionale et de l’ambition retrouvée de peser pour la résolution des grandes questions posées au monde arabe.

Celle d’avoir obtenu, en amont, l’engagement des factions palestiniennes à se rassembler et à s’organiser en vue de tenir des élections en octobre 2023 pour mettre de l’ordre dans une maison palestinienne déchirée par des années de divisions et de rivalités et se positionner plus fermement autour de l’OLP en tant que «seul représentant du peuple palestinien» dans la revendication du droit d’avoir un Etat palestinien viable. La «Déclaration d’Alger» que ces factions ont signé restera comme une initiative de la diplomatie algérienne à marquer d’une pierre blanche et comme l’indicateur de l’engagement permanent d’Alger en faveur de la question palestinienne.



«Déclaration d’Alger», l’une des consécrations solennelles du sommet

Ce document, qui est déjà signalé comme la grande avancée enregistrée avant le grand rendez-vous d’aujourd’hui et de demain, sera l’une des consécrations solennelles du sommet.

L’ambassadeur d’Algérie en Egypte et son délégué permanent auprès à la Ligue arabe, Abdelhamid Chebira, a indiqué à ce sujet que «le projet de la Déclaration d’Alger contient toutes les questions abordées lors des réunions préparatoires avec des convergences de vue sur l’ensemble des questions débattues».

Concernant la formation du Comité arabe de suivi de la mise en œuvre de ladite déclaration de réconciliation qui sera présidé par l’Algérie, le diplomate a fait savoir que «le projet de résolution sera présenté aux dirigeants arabes sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour adoption», précisant que d’autres pays assureront la gestion du comité aux côtés de l’Algérie. Par ailleurs, M. Chebira a affirmé que toutes les questions politiques inscrites à l’ordre du jour du Sommet ont été débattues par les délégations, tant au niveau des délégués permanents qu’au niveau des hauts responsables ou des ministres des Affaires étrangères, notamment celles relatives aux crises en Libye, en Syrie et au Yémen. Dans ce cadre, il a rappelé la position ferme de l’Algérie concernant le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Libye, outre ses démarches pour amener les parties du conflit dans ce pays au dialogue, ajoutant que l’Algérie plaide en faveur de l’organisation d’élections présidentielle et parlementaires de manière à permettre au peuple libyen de sortir de la crise qui n’a que trop duré.



Projet de résolution sur la crise libyenne

L’ambassadeur et représentant de l’Algérie à la Ligue a fait savoir que «les réunions préparatoires du Sommet arabe ont abouti à un consensus sur un projet de résolution sur la crise libyenne, qui sera soumis aux dirigeants arabes pour adoption».

Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères libyenne, Nadjla Al-Mangouche, a également affirmé qu’il y a consensus autour de l’importance de la tenue des élections en Libye, qui soient à la hauteur des aspirations du peuple libyen.

«Plusieurs décisions relatives à la sécurité arabe ont fait l’objet de consultations samedi et dimanche et nous avons convenu de la nécessité d’organiser des élections qui soient à la hauteur des aspirations du peuple libyen, à même de mettre fin aux périodes de transition et consacrer la stabilité politique», a-t-elle fait savoir.



L’économie pas en reste

Les questions économiques ont également été débattues et seront présentées au Chefs d’Etats arabes. Il s’agit, selon Salah Boucha, ambassadeur-conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, du développement de la coopération économique à travers le renforcement des mécanismes pour une relance effective de la Grande zone arabe de libre échange (GZALE). «Dans certains secteurs, à l’instar de celui de l’énergie, la coopération est parfaite et nous sommes en concertation permanente, tandis que les échanges commerciaux restent très modestes et nécessitent un accompagnement», a-t-il ajouté.

M. Chebira, a souligné que la 31e session ordinaire du Sommet arabe sera sans doute couronnée par des résultats significatifs qui feront de ce rendez-vous «une station historique» pour le renforcement de l’action arabe commune. De nombreux indicateurs augurent de la réussite du Sommet d’Alger, notamment après le consensus enregistré autour des questions principales et des dossiers inscrits à l’ordre du jour, avec en tête la question palestinienne, a conclu M. Chebira au terme des travaux de la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères.