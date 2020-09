C’est une première depuis la création de la récompense. Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne figurent parmi les trois finalistes du trophée du joueur UEFA de l’année. En 2019/2020, L’heureux élu sera soit Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ou Manuel Neuer. C’est aussi ça le monde d’après. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, onze fois sacrés Ballon d’Or à eux deux, ne font pas partie des trois nommés pour le titre de meilleur joueur UEFA de l’année, pour la première fois depuis la création du trophée. Comme France Football a décidé de ne pas décerner de vainqueur pour l’édition 2020, crise sanitaire oblige, ce trophée individuel honorifique aura encore plus d’importance cette année. L’un de ces trois joueurs va succéder à Lionel Messi : Robert Lewandowski, Manuel Neuer et Kevin De Bruyne. C’est donc une « finale » Bayern Munich-Manchester City. Le club bavarois, ultra-dominateur en Bundesliga, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions ainsi que de la Coupe d’Allemagne, va donc présenter deux membres. L’attaquant polonais a martyrisé les défenses adverses en 2019-2020 : 15 buts en C1 et 34 réalisations en championnat d’Allemagne (meilleur buteur à chaque fois). Quant au gardien du Bayern Munich, il est revenu à son niveau de la Coupe du monde 2014, écoeurant Neymar et Kylian Mbappé en finale de la Ligue des champions. Enfin, Kevin De Bruyne, véritable maître à jouer des Citizens, a été récompensé pour l’ensemble de son oeuvre la saison passée. Le nom du vainqueur sera connu le 1er octobre.

Les nommés pour le titre de « meilleur entraîneur » :

Jürgen Klopp (Liverpool)

Hansi Flick (Bayern Munich)

Julian Nagelsmann

(RB Leipzig)

Les nommées pour le titre de « meilleur joueuse » :

Wendie Renard (Lyon)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Lucy Bronze (Lyon)

Les nommés pour

le titre de « meilleur coach d’équipe féminine » :

Lluís Cortés (Barcelone)

Stephan Lerch (Wolfsburg)

Jean-Luc Vasseur (Lyon)