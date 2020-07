Quand il s’agit d’un compatriote, le cœur est plus fort que la raison pour les Algériens. S’il connaît sa meilleure passe à Manchester City depuis qu’il y a signé en été 2018, Riyad Mahrez devait faire face à la concurrence du génialissime Kevin De Bruyne pour le trophée de Citizen de l’année. Une adversité devenue «insensée» à partir du moment où les Algériens ont intervenu pour faire grimper en flèche le capitaine de l’équipe nationale dans les suffrages.

Titularisé à 5 reprises sur 6 rencontres depuis la reprise. Mahrez a prouvé qu’il était précieux pour son équipe. En inscrivant 11 buts et faisant 12 passes décisives toutes épreuves réunies, le Fennec a compilé 43 apparitions et fait preuve d’une maîtrise technique incroyable. Plus en confiance et galvanisé par son titre de Champion d’Afrique avec l’EN l’été dernier, il a pu se faire de la place pérenne dans un effectif des plus pléthorique en Europe. Les joueurs de talent ne manquent pas dans l’effectif de Pep Guardiola. Cela n’a pas empêché le technicien espagnol d’aligner constamment le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du team mancuncien.

Plus il a joué, plus le gaucher a montré qu’il a la carrure pour évoluer dans un effectif 5 étoiles en Europe. Cela a, forcément, réjoui ses compatriotes qui attendent toujours de le voir à l’œuvre. Le soutien est là. Surtout que Mahrez a été un acteur majeur dans le sacre continental avec son but mémorable en demi-finale face au Nigéria. Depuis, le natif de Sarcelles (Paris) a pris une nouvelle dimension et pris plus de place dans les cœurs.



Nationalisme outre-Manche

Le cœur -justement- qui vient balayer la raison quand il s’agit de voter. Même le mérite et les chiffres stratosphériques des autres prétendants prennent un sérieux coup. Pour les Algériens, personne ne vaut Mahrez. Même pas Kevin De Bruyne (13 buts et 20 offrandes T.C.C) qui sort, à chaque rencontre, des copies venues d’ailleurs. Et puis, même lui a l’appui de siens. Comme le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, qui trouve que «la façon avec laquelle il influence le jeu est incroyable. C’est un joueur qui effectue des passes que personne d’autre ne sait voir. De plus, il est capable d’évoluer à différentes positions et s’adapte parfaitement.»

L’ancien entraîneur d’Everton ajoutera: «je regarde tous les matches de Kevin. La semaine dernière, j’ai également regardé le match contre Liverpool et c’était très clair pour moi. Il est vrai que Liverpool a la meilleure équipe cette saison et que les Reds sont de dignes champions. Mais, il faut admettre que Kevin De Bruyne est le meilleur joueur de Premier League.»



Le bug !

Si l’homme qui pourrait égaler le record de passes en saison en Premier League, détenu par Thierry Henry (20), est «le meilleur joueur de Premier League», il serait, par extension, le meilleur joueur de Manchester City. Mais il ne faut surtout pas tenir ces propos face aux Dz qui n’ont d’yeux que pour le Vert. D’ailleurs, le site officiel du club a buggé hier en raison du vote pour le MVP des «Skyblues». Au début, KDB était en tête. C’était avant que les internautes algériens n’obtiennent le lien et assiègent la plateforme informatique. Conséquence: l’adresse était inaccessible à cause du flux. Après rétablissement, l’ex sociétaire de Leicester City était à la première place et comptait presque le triple des voix que De Bruyne. Une belle preuve d’encouragement en toutes circonstances. Et cela est courant avec l’ensemble des joueurs de la sélection. Comme quoi, le bourrage des urnes est toléré… pour la bonne cause. <