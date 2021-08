L’Algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a décroché son billet pour la finale de l’épreuve du triple saut des Jeux olympiques 2020, mardi au stade olympique de Tokyo. L’Algérien s’est classé à la 3e place de la 2e série avec un saut de 17.05, derrière le Portugais Pichardo Pedro (17.71) et le Turc Er Necati (17.13). Le natif de Constantine (24 ans) qui détient le record d’Algérie de la spécialité avec un saut de 17.33, est considéré comme le 9e performeur mondial au triple saut. La finale de l’épreuve du triple saut aura lieu jeudi à 3h00 (heure algériennes), en présence du 3e performeur mondial, l’Américain Claye Will (18.14) et le Burkinabé Zango Hugues Fabrice, le détenteur du record mondial de la spécialité en salle (18.07) et le recordman d’Afrique en plein air (17.82).

