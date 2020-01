Une enveloppe d’un montant de trois milliards de dinars a été octroyée à la direction de l’urbanisme, de l’architecture, et de la construction (DUAC) de la wilaya d’Oran pour effectuer plusieurs opérations d’aménagement urbain en prévision des jeux méditerranéens qu’abritera la ville en 2021.

Le premier responsable du DUAC, Noubekeur Bensayah, dans une déclaration à l’APS, a précisé que «le champ d’intervention de son organisme a été fixé à 30 km comportant plusieurs opérations». «Plusieurs tâches nous ont été confiées dans le cadre de différentes opérations d’aménagement de la ville d’Oran en prévision du rendez-vous méditerranéen. Il s’agit, entre autres, de l’aménagement d’une piste cyclable de 4 km. Le taux d’avancement des travaux de ce chantier a atteint 20%. Il s’agit d’une première expérience à l’échelle nationale», a indiqué ce responsable.

«Outre cette opération lancée aux alentours du complexe sportif en cours de réalisation dans la commune de Bir

El Djir (Est d’Oran), nous avons également entamé d’autres travaux inhérents à l’éclairage public et le réaménagement des trottoirs», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le même responsable a mis en avant le chantier d’envergure que son organisme va lancer dans les prochains jours et consistant à l’aménagement du quartier de Sid El Bachir «pour améliorer le cadre de vie de ses habitants et rendre les lieux plus attractifs, d’autant que ce quartier est situé aux alentours du complexe sportif», a-t-il encore précisé. Il a, en outre, précisé que le taux d’avancement des travaux engagés au niveau des différents lots confiés à sa structure a atteint les 35%, alors que dans le même temps, la direction locale

des travaux publics s’est vue confier d’autres chantier relatifs à l’aménagement urbain sur un périmètre de 70 km.

Dans le même ordre d’idée,

M. Sayah a informé qu’au cours des travaux engagés, il a été question aussi de préparer le tronçon devant être exploité en vue de l’extension future de la ligne Est du tramway d’Oran pour la relier au complexe olympique. Cette opération ne sera néanmoins pas lancée avant les jeux méditerranéens, prévus du

25 juin au 5 juillet 2021, a-t-il informé. Le tramway d’Oran comprend actuellement une seule ligne de 18,7 km de voies et 32 stations, reliant Sidi Maârouf à Es Sénia, Il est en service depuis le mois de mai 2013, rappelle-t-on.

