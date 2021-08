Le Brésil, sacré chez lui en 2016, s’est qualifié mardi pour la finale du tournoi de football messieurs des Jeux de Tokyo, à l’issue des tirs au but (0-0, 4 tab à 1) face au Mexique, à Kashima. Les Brésiliens tenteront samedi à Yokohama de remporter le deuxième titre olympique de leur histoire face au Japon ou à l’Espagne, opposés dans l’autre demi-finale à Saitama. Les Mexicains joueront le bronze vendredi contre le perdant de ce match. Dans ce duel alléchant sur le papier entre les deux derniers champions olympiques, revanche de la finale 2012 remportée par les Mexicains, l’ouverture du score n’est jamais arrivée. Le gardien et capitaine Guillermo Ochoa, 36 ans, a repoussé l’échéance à trois reprises en première période notamment sur un coup franc du capitaine Dani Alves (23e), 38 ans. Les Brésiliens ont pensé obtenir un penalty quand José Esquivel a semblé bousculer Douglas Luiz dans la surface, mais après recours à la VAR, l’arbitre s’est ravisé. Auteurs de 14 buts lors des quatre premiers matches du tournoi, les Mexicains n’ont pas non plus trouvé la faille à l’image de la reprise d’Henry Martin flirtant avec la transversale (45+2). En deuxième période c’est le poteau droit de d’Ochoa qui a repoussé une tête croisée du Brésilien Richarlison (82e), actuel meilleur buteur de la compétition (5 buts). Toujours à égalité 0-0 à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes ont dû recourir aux tirs au but. Une séance lors de laquelle les Mexicains Vasquez et Aguirre n’ont pas converti leurs tentatives contre un sans-faute d’Alves et ses coéquipiers face à Ochoa.

