La cinquième journée des Jeux olympiques-2020 de Tokyo, disputée hier, a été sans éclats pour les athlètes algériens dont le cycliste Azzedine Lagab et les deux boxeurs Mohamed Houmri et Ichrak Chaib ont vu leur aventure se terminer sans gloire, alors que la nageuse Amel Melih a été éliminée au 100 m nage libre.

Engagé dans la course contre la montre, Lagab a terminé à la 36e place de l’épreuve remportée par le Slovène Primoz Roglic qui s’est adjugé la médaille d’or. L’Algérien de 34 ans a terminé le parcours, long de 44 km, à la 36e place avec un temps de 1:05:21, soit à plus de dix minutes de Roglic. La médaille d’argent est revenue au Néerlandais Tom Dumoulin, alors que l’Australien Dennis Rohan a remporté la médaille de bronze. Samedi déjà, Azzedine Lagab et son coéquipier Hamza Mansouri avaient abandonné la course sur route, disputée sur les pentes du mont Fuji sur une distance de 234 km.





