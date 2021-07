L’Algérien Abdelhafid Benchabla (91 kg) s’est qualifié en huitièmes de finale du tournoi de boxe des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, en battant l’Ouzbek Tursonov Sanjar (4-1), samedi à la salle Kokugican Arena. Benchabla (91 kg) dont c’est la 4e participation à une phase finale des JO, sera opposé mardi (4h03, heure algériennes) au Russe Muslim adzhimagomedov qui boxe sous la bannière olympique.

Tôt ce matin (5h30, algérienne), la boxeuse Boualem Roumaissa (51 kg) a affronté en 16es de finale la Thaïlandaise, Jitpong Jutamas. En cas qualification, l’Algérienne affrontera, jeudi, le vainqueur du combat opposant la Philippine Magno Irish à la Kenyane Ongare Christine. Dans le même jour, Mohamed Houmri (81 kg) affrontera le Vénézuélien Korbaj Barrera Nalek (12h12, algériennes).

En cas de succès, Il sera opposé, mercredi, au Cubain Lopez Arlen. Treize finales figurent au programme de la compétition (8 masculines et 5 féminines). Les quarts de finales auront lieu les 1, 2 et 3 août, alors que les demi-finales sont programmées pour les 4, 5 et 6 août. Les finales se dérouleront les 7

et 8 août.

