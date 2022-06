La treizième édition du festival local de la musique et de la chanson oranaise aura lieu du 26 au 28 juin courant, dans le cadre des Jeux Méditerranéens Oran-2022, a-t-on appris, dimanche, des organisateurs. Cette manifestation artistique, prévue au théâtre régional «Abdelkader Alloula» verra la participation de stars de la musique et de la chanson oranaise et d’autres jeunes figures, qui ont pris le flambeau de développer ce genre traditionnel, pour animer des soirées musicales, a indiqué à l’APS la commissaire du festival, Khalida Benbali. Trois soirées musicales sont au programme de ce festival qui vise à faire connaître aux invités de la ville d’Oran et aux touristes la chanson oranaise, un genre musical du patrimoine célèbre dans la région, indique la même source, ajoutant que chaque soirée sera animée par six chanteurs, sous la direction du maestro Kouider Berkane. La soirée d’ouverture verra la participation d’une pléiade de chanteurs comme Maâti Hadj, Ali Mâaskri, considéré comme l’un des élèves de l’icône de la chanson oranaise, le défunt Blaoui Houari, ainsi que Houria Baba, Souad Bouali et le grand artiste Houari Benchenet, en plus d’autres chanteurs, notamment Djahid, Oulhaci, Hebri et Saber Houari.

D’autres noms de la chanson oranaise participeront aux soirées de ce festival, dont Sid-Ahmed Gottaï, Hezil Benaïcha et d’autres jeunes figures qui se sont imposés sur la scène artistique, à l’instar de Aïda Adda, Reffas Amar, Aya Baghdadi et Romaïssa, qui participent à ce festival local depuis 2008, en plus de la participation des troupes de «Bedoui» et de «Meddahat». De nouvelles chansons sont attendues lors de cette manifestation, qui draine un public nombreux d’admirateurs de ce genre musical, en plus des anciens succès qui ont fait la gloire de la chanson oranaise. n

