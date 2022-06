La sélection algérienne des moins de 18 ans (U18) poursuit sa préparation en vue du tournoi de football des 19e Jeux méditerranéens d’Oran, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa jusqu’à son départ pour la capitale de l’Ouest, prévu pour ce mercredi 22 juin 2022.

L’équipe algérienne dirigée par le coach Mourad Slatni s’entraîne quotidiennement à 17h00, soit à l’heure de son premier match du tournoi contre l’Espagne, le 26 juin au nouveau stade de Sig, selon le site de la FAF.

L’ex défenseur international des Verts fixe l’objectif pour son équipe : «L’objectif premier est de passer le 1er tour, d’abord». Et essayer par la suite de rééditer «l’exploit des sélections nationales qui ont remporté la médaille d’Or aux Jeux méditerranéennes d’Alger en 1975 et la médaille d’Argent aux Jeux de Languedoc-Roussillon 1993, en France». Pour rappel, la sélection algérienne des U18 défiera au 1er tour du groupe A, tour à tour l’Espagne, la France, et le Maroc. Pour sa part, le second groupe comprend, la Turquie, la Grèce, le Portugal et l’Italie.

