La cérémonie d’ouverture de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) qu’abrite Oran à partir de samedi soir a tenu toutes ses promesses dans le nouveau stade de la ville archicomble, au cours de laquelle l’histoire de l’Algérie et sa valeur dans la Méditerranée a été mise en exergue à travers de nombreuses performances musicales et de spectacles.

Le coup d’envoi officiel de cette 19ème édition a été donné par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence de personnalités de marque, à leur tête l’Emir de l’Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, invité d’honneur de cette édition.

La cérémonie d’ouverture était tout simplement une œuvre artistique complète avec tous les éléments expressifs aussi bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie que le recours à des techniques de pointe.

La fête a été exécutée par un orchestre symphonique, composé d’une centaine de musiciens. Elle a compris des mouvements artistiques d’ensemble sur une superficie de 9.000 mètres carrés et 500 drones ont été utilisés à cette fin, en plus d’un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques.

La présentation artistique de la cérémonie d’ouverture a compris vingt tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l’image et de l’éclairage.

Le scénario a mis en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, celle de la région Ouest et de la ville d’Oran en particulier, l’impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau du bassin méditerranéen. Et comme le veut la tradition des JM, la délégation de la Grèce a été la première à pénétrer sur la piste du stade, étant donné que ce pays est le berceau des civilisations et des Jeux olympiques, suivie par l’entrée des délégations d’Albanie, d’Andorre, d’Espagne et l’Italie, la plus grande délégation participant au rendez-vous d’Oran avec un nombre de 371 athlètes.

Sous les applaudissements et les chants du public présent dans les tribunes, les délégations participantes ont continué de fouler la piste d’athlétisme du stade, les unes après les autres, avant que les athlètes Tunisiens ne fassent leur entrée, en tant que première délégation d’un pays arabe à entrer sur le terrain.

Les hôtes d’Oran n’ont pas hésité à scander le nom de l’Algérie, à souhaiter un “Bonjour l’Algérie”, à saluer la foule et à faire des signes de fraternité vers les caméras de télévision qui retransmettaient en direct l’évènement.

Une cérémonie festive L’apparition de la délégation algérienne a été accueillie par une explosion de joie dans les tribunes où le public, constitué de jeunes et de familles entières, brandissait les couleurs nationales et scandait le célèbre slogan “One two, Three Viva l’Algérie”.

Les tenues de certains athlètes et des représentants de la délégation algérienne ont varié entre le style traditionnel et le moderne, exprimant l’association de l’authenticité et la civilisation représentée par la société algérienne. Et vint le moment décisif avec le discours du commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, et celui du Président du Comité International des JM, l’Italien Davide Tizzano.

Les deux responsables ont relevé les efforts déployés par l’Etat algérien pour faire de cette 19ème édition une réussite. Puis la parole a été donnée au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a donné le coup d’envoi officiel de l’édition d’Oran-2022.

Par la suite, la place a été cédée à un nombre de spectacles chorégraphiques et folkloriques. Cerise sur la gâteau : les 500 caméras drones ont survolé le ciel pour former des tableaux de tous les sports concernés par les JM, notamment le cyclisme, le handball et l’athlétisme et autres, dans un spectacle inédit. La clôture a été marquée par une pièce musicale initiée par un orchestre dirigé par le maestro Salim Dada, également président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture des JM Oran-2022. Le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak et Dounia Al-Jazairia se sont produits en duo, sans oublier la présence distinguée du célèbre groupe de Sidi Bel-Abbès “Raina Rai”, le tout sous les lumières flamboyantes des feux d’artifice qui ont illuminé le ciel d’Oran “El Bahia”.

La 19e édition des JM à Oran réunira 3.390 athlètes de 26 pays, dont 18 européens, 5 africains et 3 asiatiques.