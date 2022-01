La 19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue l’été prochain à Oran, s’annonce d’une «grande qualité «en matière d’organisation, a estimé, dimanche, le vice-président du comité international des JM (CIJM), Bernard Amsalem.

S’exprimant en conférence de presse, tenue au siège de l’organisation nationale des Moudjahidines de la wilaya d’Oran, le dirigeant français a fait ce constat en marge du troisième et dernier jour de sa visite de travail dans la capitale de l’Ouest, dans le cadre des préparatifs des JM programmés du 25 juin au 5 juillet 2022. «Il est clair que les préparatifs du rendez-vous méditerranéen se sont accélérés d’une manière très importante, à notre grande satisfaction, nous les membres du CIJM, et ce, par rapport aux retards signalés dans ce registre, il y a de cela près de sept mois», s’est réjoui M. Asalem, également président de la commission de coordination relevant du CIJM. Au cours de sa visite à Oran, ce responsable, qui était accompagné par deux autres membres de l’instance méditerranéenne internationale, a assisté à plusieurs réunions des différentes commissions du Comité local d’organisation des JM (COJM), et visité également nombreuses infrastructures sportives et hôtelières concernées par le rendez-vous sportif des pays des deux rives de la méditerranée. «Outre le fait que les travaux des commissions ont bien avancé, nous sommes également agréablement surpris par la cadence des chantiers au niveau des sites sportifs qui accusaient, il y a quelques mois, un retard sensible dans leur réalisation, à l’image du Centre nautique et de la salle omnisports, tous les deux relevant du nouveau complexe sportifs d’Oran», a ajouté le vice-président du CIJM. Annonçant que la réception de tous les équipements sportifs, aussi bien les nouveaux que ceux qui connaissent des travaux de réaménagement, se fera au plus tard en fin février prochain, M. Amsalem a estimé que ces délais «sont largement suffisants pour passer à l’étape des essais techniques que doivent subir les sites en question». Pour le conférencier, le mérite dans ce «remarquable bond «en matière de préparation des JM revient aux pouvoirs publics algériens, qui ont confirmé leur «volonté de réussir la prochaine édition des JM et donner une très bonne image de l’Algérie». Par ailleurs, le représentant du CIJM a rassuré quant à la contribution de son instance dans la réussite de la messe sportive méditerranéenne, notamment en matière de promotion de l’évènement, tout en prédisant une présence de qualité des sportifs lors de ce rendez-vous, notamment ceux spécialisés dans les sports individuels. «Les prochains JM seront une occasion pour les sportifs des pays des deux rives de la Méditerranée pour jauger leurs capacités avant deux années des jeux olympiques, prévus à Paris en 2024, un événement qui demeure le rêve de tout sportif», a estimé Bernard Amsalem. Pour sa part, le Commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, présent à cette conférence de presse, a souligné que sa structure a profité de la visite des représentants du CIJM pour faire le bilan des travaux réalisés depuis le séminaire international dédié aux JM organisé en décembre dernier à Oran. Il a, en outre, évoqué certains dossiers relatifs aux préparatifs de ces JM, à l’instar de la promotion de l’évènement, «une opération qui passera à la vitesse supérieure avant 100 jours de la manifestation», et les ambassadeurs des JM que le COJM devra choisir prochainement parmi les champions et championnes algériennes «selon des critères précises, et une manière aussi pour les réhabiliter», a-t-il dit. Concernant l’équipement des infrastructures sportives, le lancement de l’opération aura lieu «dès la réception des sites en question», a encore assuré l’ancien ministre de la jeunesse et des sports. Les membres de la commission de coordination relevant du CIJM reviendront en fin février prochain à Oran pour suivre de près l’évolution des préparatifs, a souligné M. Derouaz.(APS