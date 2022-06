Le karaté algérien a brillé lors de la première journée des Jeux Méditerranéens 2022 qui se déroulent à Oran (25 juin – 06 juillet). Cinq karatékas sur les six engagés ont pu atteindre la finale dans leurs catégories. Ainsi, ils ont glané un total de 5 médailles. Et l’honneur était aux dames avec Sylia Ouikene (-50 kg) qui a décroché la première médaille des joutes faisant entonner Kassaman au Centre de conférence Mohamed-Ben Ahmed d’Oran.



Après une cérémonie d’ouverture grandiose, l’heure était à la compétition concrète hier. Et les Dz ne se sont pas ratés. Notamment dans les épreuves de karaté avec 5 athlètes qui ont pu rallier la finale sur les 6. Et c’est Sylia Ouikene qui a montré la voie à ses compatriotes en réussissant l’exploit de dominer l’Egyptienne Reem Salama, championne du monde titre, en finale.

Cette consécration a certainement motivé Louiza Abbouriche (-55 kg) qui a pris le meilleur sur Ahlam Youssef (Egypte). Entretemps, Alaa Selmi a dû se contenter de l’argent en s’inclinant en finale face au Turc Eray Samdan. Les deux autres prétendants pour l’or, Oussama Ziyad (-75 kg) et Chaima Midi (-61kg) en l’occurrence, avaient leurs combats prévus à l’heure où nous mettions sous presse.



Trois médailles assurées en lutte



Par ailleurs, en lutte gréco-romaine, les hommes n’ont pas raté l’occasion pour briller. En effet, Si Azara (87kg) Abdelkrim Ouakali (77kg) Ishak Ghaiou (76kg) ont tous les trois pu s’assurer l’argent au minimum en se hissant jusqu’en finale.

Avec ces performances, ils sont certains d’ajouter d’autres distinctions au tableau des médailles et conforter la place de l’Algérie aux commandes. Bien évidemment, on souhaite qu’ils soient primés dans leur sport.



Football : Les U18 créent l’exploit face à l’Espagne



Loin des tatamis d’Oran, du côté de Sig (Mascara), l’équipe nationale U18 a réussi son entrée en matière dans le tournoi face à l’Espagne (succès 1-0). Dans une poule “A” très relevée complétée par la France et le Maroc. Malgré la difficulté de la tâche, « Notre équipe nationale aura son mot à dire et nous allons réaliser le meilleur parcours possible malgré la présence de grosses cylindrées au tournoi final », avait annoncé Mourad Slatni, le sélectionneur des petits « Verts ».

Opposés aux Espagnols réputés pour avoir d’excellentes sélections de jeunes, les camarades de Push Harrantz Mehdi, auteur du seul et unique but de la partie d’un sublime extérieur du pied, ont enregistré la meilleure entame qui soit pour ne pas se retrouver dos au mur dans ce challenge. Surtout qu’ils croiseront le fer avec la France lors de la seconde journée dans deux jours.

« Notre premier objectif est de passer le 1er tour puis tenter de faire mieux, soit animer la finale comme en 1993 en France ou la gagner comme en 1975 à Alger », avait annoncé Slatni. Une ambition qui ne semble plus aussi démesurée qu’elle en avait l’air avant la rencontre d’hier.