L’équipe nationale U18 hérite d’une poule «A» explosive pour les Jeux Méditerranéens 2022 prévus du 25 juin au 05 juillet à Oran. En effet, les protégés de Mourad Slatni sont tombés avec l’Espagne, le Maroc et la France.

Nos Petits Verts devront mettre le bleu de chauffe pour le tournoi de football des JM-2022. Les adversaires seront de très haute qualité avec les écoles espagnole et française qui se rendront avec leurs meilleurs éléments pour ce rendez-vous.

Les Marocains en entrée

Aussi, il y aura le chaud derby maghrébin avec nos voisins marocains. La compétition aura inévitablement un cachet historique. La mission de Massil Ouali et ses compatriotes sera très difficile. Mais ils seront poussés par le public pour tenter de passer parmi les deux premiers du quatuor. In fine, notons que dans le deuxième quartet figurent la Grèce, la Turquie, l’Italie et le Portugal. La première sortie des Dz sera face aux Marocains avant de donner la réplique aux Français puis les Espagnols. Les matchs se dérouleront dans le Nouveau Stade d’Oran.

