Le stade d’athlétisme, sis au quartier «les Castors» (commune d’Oran), rouvrira ses portes vendredi après avoir subi d’importants travaux de réhabilitation en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue cet été dans la wilaya, a-t-on appris mercredi auprès de la Ligue oranaise d’athlétisme. Le stade des «Castors» d’Oran a programmé pour l’occasion un championnat de wilaya (B) de deux jours (vendredi samedi) ainsi qu’un autre dédié à la catégorie des écoles, a précisé la Ligue. L’infrastructure sportive, la seule réservée à l’athlétisme dans la capitale de l’Ouest avant la construction du stade dédié à cette discipline relevant du nouveau Complexe sportif de Bir El Djr (Est d’Oran), a bénéficié de plusieurs opérations de rénovation ayant touché en particulier la piste d’athlétisme entièrement rénovée, a-t-on encore souligné. D’autres travaux ont été engagés sur les lieux comme la réfection des anciens pylônes d’éclairage et l’installation de six (6) autres, la restauration des tribunes et des vestiaires, ainsi que la dotation du stade d’une cafétéria. Le stade d’athlétisme «les Castors» devrait être utilisé lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens, comme l’une des bases d’entraînement au profit des sportifs concernés par les épreuves d’athlétisme, rappelle-t-on.

Outre les opérations de réhabilitation engagées jusque-là en prévision du rendez-vous méditerranéen, ce site devrait également subir, après les JM, une autre opération de rénovation de sa pelouse en gazon naturel. L’opération de rénovation de la pelouse du stade d’athlétisme «les Castors» en gazon nature a été dernièrement programmée en prévision de la tenue à Oran d’une partie des rencontres du Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN) de football, au cours duquel le terrain de ce stade, qui a fait l’objet il y a quelques semaines d’une visite d’une délégation de la Confédération africaine de football en Algérie, sera utilisé pour les entraînements des sélections concernées. Les rencontres du CHAN prévu en janvier 2023, devraient avoir lieu dans quatre stades du pays, à savoir, le nouveau stade de 40.000 places d’Oran, le «5 juillet» d’Alger, le ‘’Chahid Hamlaoui’’ de Constantine et le «19 mai 1956» d’Annaba, rappelle-t-on. n

