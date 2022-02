Le champion olympique français en natation, Florent Manaudou, a indiqué qu’il sera présent lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue l’été prochain à Oran, et ce, pour sa première participation à cet événement. «Au début, je me suis dit que ça allait changer pas mal de choses et au final j’aimerais faire les Jeux méditerranéens, que je n’ai jamais faits. Je ne veux pas faire les Euros, c’est vraiment trop tard (11-21 août à Rome). Franchement, je pense que je vais avoir du mal à rester focus tout le mois d’août à l’entraînement sachant que tout le monde autour de moi sera en vacances», a-t-il déclaré au journal «Ouest France». Florent Manaudou (32 ans) est spécialiste des épreuves de nage libre. Il est le frère cadet de la nageuse et championne olympique Laure Manaudou. Il a remporté quatre médailles aux Jeux olympiques entre 2012 et 2021. Le report des Championnats du monde de natation à Fukuoka (Japon), initialement prévus en mai 2022 et reprogrammés pour juillet 2023 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, arrange ainsi les affaires des organisateurs des JM, programmés du 25 juin au 5 juillet 2022. A ce propos aussi, le comité d’organisation des JM espère attirer d’autres grands champions pour la beauté de la compétition et le plaisir des milliers de supporters attendus. Récemment, le vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem, s’était dit, au cours d’une conférence de presse tenue à Oran, «optimiste» quant à une présence massive des meilleurs athlètes des deux rives de la Méditerranée, notamment dans les sports individuels, lors des prochains JM. Il a, en outre, estimé que le rendez-vous oranais constitue une étape très intéressante pour les athlètes en question afin de préparer les Jeux olympiques prévus deux ans plus tard à Paris, rappelle-t-on.

Articles similaires