La crise sanitaire que traverse l’Algérie, à l’instar des autres pays, peut être transformée en opportunité de rompre avec les anciennes politiques, a affirmé hier le parti de Jil Jadid, qui estime que l’urgence de l’heure est de «mettre sous contrôle» l’épidémie du Covid-19.

Dans une déclaration rendue publique à l’issue de la réunion de son conseil politique tenue en visioconférence, le parti de Soufiane Djilali a relevé, d’emblée, que «l’aspect exceptionnel que prend la configuration de la situation actuelle prête autant à l’inquiétude qu’à l’espoir d’une réaction bien adaptée».

Il a soutenu cependant que «cette crise pourrait être l’opportunité pour l’Algérie de se débarrasser de ses anciennes fausses politiques, de ses luttes intestines et de ses incompétences et ouvrir enfin la voie à un renouveau systémique et à un changement qualitatif à tous les niveaux».

S’agissant des réponses apportées par les autorités depuis l’apparition du Coronavirus, le parti a indiqué que «les mesures opportunes prises jusqu’à présent ont permis de retarder une expansion foudroyante de la maladie. Ce qui a donné le temps aux autorités publiques et sanitaires de mettre en branle les mesures d’urgence pour pallier à un système de santé fragile et trop longtemps marginalisé».

Il a relevé que le confinement «a permis de faire baisser la pression sur les structures sanitaires et surtout sur les hospitaliers tous corps confondus», appelant, cependant, à apporter des améliorations à ce niveau.

Jil Jadid évoque, d’une part, «une meilleure prise en charge de la protection de tous les intervenants, médecins, infirmiers et autres techniciens de la santé», et d’autre part, «une meilleure organisation des circuits et structures sanitaires, en optimisant les équipements immobiliers et matériels, en particulier, en isolant les centres de soins dédiés au Covid-19».

Le parti s’est félicité, sur un autre registre, de «la solidarité citoyenne qui s’est manifestée dans certaines wilayas pour remettre en fonction des équipements de santé en panne et ce, grâce à des ingénieurs et autres techniciens volontaires, à titre gracieux et personnel».

Jil Jadid plaide par ailleurs pour une implication du secteur privé dans la mobilisation des moyens sanitaires, estimant que des partenariats public-privé doivent être encouragés.

Concernant le confinement, Jil Jadid considère qu’il «a indubitablement aidé à contenir l’épidémie», ajoutant qu’un «assouplissement des horaires pour les fonctionnaires et pour certaines catégories d’activités économiques pourrait être envisagé».

Pour la même formation politique, il ne fait point de doute que «l’intégration des gestes de distanciation sociale et d’hygiène générale doit être renforcée».

Mais pour Jil Jadid, de tous les secteurs, ce sont l’économie et l’éducation qui sortiront déstabilisés et très affaiblis par cette crise. S’agissant de l’éducation, le parti estime qu’il serait utile de tranquilliser autant les parents que les élèves des différents cycles ainsi que les étudiants de l’université, en évitant pour eux l’année blanche, tout en assurant un seuil de qualité à leur formation qui doit être un objectif prioritaire. Pour Jil Jadid, l’Algérie «doit tirer les bons enseignements de cette crise et envisager, pour l’avenir, la mise en place de méthodes palliatives d’enseignement (internet, télévision spécialisée, etc.), à activer en cas de besoin».

Concernant l’économie, les conséquences seront à l’évidence d’un autre ordre, avertit Jil Jadid, selon qui «la chute du prix du pétrole conjuguée à l’absence de production nationale notable mettent le pays en grave danger face à une dégradation inéluctable des conditions de vie».

