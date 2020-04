Jil Jadid plaide pour une vision perspective sur l’évolution de la pandémie de Coronavirus. En effet, il appelle à anticiper la réflexion, dès à présent sur le futur dé-confinement aux fins de le maîtriser. « Les derniers chiffres délivrés par le ministère de la Santé concernant l’évolution de l’épidémie Covid-19, en Algérie, montrent une courbe linéaire pour les nouveaux cas, cependant, avec une légère baisse du nombre de personnes décédées », expliquent les membres de la Commission santé du Conseil scientifique de Jil Djadid, dans un communiqué. Tout en précisant que « certes, ces chiffres doivent être considérés avec beaucoup de précautions au regard du manque de moyens de dépistage, mais la baisse du nombre de décès reste un indicateur fiable. Toutefois, bien que le nombre de cas hospitalisés en réanimation soit en baisse, cet indicateur reste faible pour suivre l’évolution et la sévérité de l’épidémie. Au regard de ces éléments, la réflexion sur le prochain et nécessaire dé-confinement doit être entamée dès maintenant afin de bien le maîtriser ». En ce sens que la formation de Sofiane Djilali exhorte les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le coronavirus à prendre les devants pour se prémunir contre un rebond possible de la pandémie, étant entendu que les scientifiques ainsi que le personnel médical ne disposent pas pour l’heure d’une conduite à tenir standardisée devant une infection par le Covid-19. Dans ce cadre, cette formation politique fait observer que « le dé-confinement devrait être accompagné de plusieurs mesures de protection telles que le port systématique de masques dans les lieux publics, le respect de la distanciation sociale de sécurité, la protection du personnel soignant, administratif et sécuritaire». Il requiert tout autant aux yeux de Jil Jadid la poursuite « des campagnes d’information et de sensibilisation afin que les citoyens continuent à respecter les mesures de protection ». Djil Djadid estime que le dé-confinement « devra être intelligent et ciblé, tout en maintenant toutes les règles barrières avec une très grande vigilance des services de l’Etat ». Concrètement parlant, il est question de 12 mesures à même de permettre à terme « la remise en marche de la vie économique et sociale du pays tout en assurant une sécurité sanitaire maximale. Ces mesures pourraient être adaptées en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique ». Dans les faits, le parti préconise à ce que le dé-confinement débute par les wilayas n’ayant pas déclaré de nouveaux cas depuis 15 jours. Dans ce cadre, il précise que les crèches, les petits et moyens commerces, les exploitations agricoles et les usines pourront rouvrir. La réouverture des écoles doit être réservée au début, « aux classes d’examens et s’accompagner d’un certain nombre de mesures, réduction du nombre d’enfants dans les classes avec le respect de la distanciation sociale ainsi qu’une hygiène stricte dans les établissements scolaires », es-t-il noté. Avant de préciser que « les horaires peuvent être réduites et des rotations d’enseignement étalées dans la journée pour alléger le nombre d’enfants par classe ». S’agissant des transports en commun, ils devront, selon le communiqué, « s’astreindre à la limitation du nombre de passagers autorisés ». Dans une deuxième étape, le dé-confinement pourra s’élargir aux commerces accueillant un plus grand nombre de personnes comme les marchés, les grandes surfaces, les cafés et restaurants. Evoquant les personnes fragiles risquant de développer des formes sévères de l’infection, le parti estime qu’ils « doivent rester confinées tout en leur évitant au mieux le contact avec des personnes actives en relation avec l’extérieur ».<