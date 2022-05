Par Sihem Bounabi

Dans le cadre de la préparation du 2e Congrès ordinaire du parti politique Jil Jadid, présidé par Sofiane Djilali, le Conseil politique, a adopté le 6 mai dernier les avant-projets d’amendements des statuts ainsi que le texte définissant la stratégie du parti, présentés par la Commission préparatoire du 2e Congrès du parti prévus pour ce premier trimestre, souligne un communiqué du parti parvenu à la Rédaction qui précise que ces documents seront présentés pour débat et adoption lors du Conseil national prévu le 14 mai en vue de leur approbation par le Congrès prévu pour ce premier semestre.

Lors de cette réunion, la situation de l’Algérie a été débattue par le Conseil politique qui a relevé que «l’Algérie devra faire face à plusieurs défis dont les origines sont autant endogènes qu’exogènes». Abordant la situation interne, il est affirmé que «le pays doit rapidement retrouver un consensus politique national pour renouer les fils de la confiance, réhabiliter la politique et faire face aux potentielles perturbations sociales à venir au vu de la faiblesse de notre système économique».

Parmi les facteurs de perturbations, il est notamment cité les effets «du chômage endémique, de l’inflation excessive due en bonne partie à une dépendance trop élevée aux importations, de l’absence d’une dynamique de l’investissement, d’un système financier rigide et d’une bureaucratie toujours plus entreprenante, devenue l’outil par excellence pour une corruption active». Par conséquent, Jil Jadid estime que les difficultés socio-économiques ne peuvent que «renforcer la défiance de la société algérienne à l’encontre des institutions politiques».

En outre, sur le volet des libertés individuelles, Jil Jadid souligne que «les poursuites judiciaires avec détentions préventives excessives pour activisme politique, le manque flagrant de communication de l’appareil judiciaire et politique, a fortiori lorsqu’il y a mort d’homme, la fermeture inexpliquée des médias, renforcent le sentiment de malaise dans le pays».

Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration de la situation économique, le parti politique suggère au gouvernement d’«exploiter à bon escient» l’embellie des exportations d’hydrocarbures à travers «la mise en œuvre d’un véritable programme de développement stratégique multisectoriel». Ainsi, il appelle les pouvoirs publics à stimuler l’investissement productif et ouvert tant aux capitaux nationaux qu’étrangers.

De plus, dans un contexte international marqué par le conflit sur l’Ukraine entre les pays de l’Otan/UE versus la Russie, tant militaire qu’économique, il est souligné que «les risques sur la valeur des monnaies et des obligations d’Etat deviennent trop élevés». Et «l’Algérie devrait s’engager à convertir ses avoirs en dollars et euros en détention d’or physique et/ou de matières premières et à les domicilier sur le territoire national».

Consacrant une large partie de son analyse au volet des hydrocarbures, Jil Jadid estime que le «boycott par l’UE des énergies russes, ne doit pas tenter l’Algérie à une surproduction qui accélérerait la déplétion de ses réserves au profit d’une manne volatile dans un environnement probablement hyper inflationniste». Il est ainsi souligné que, d’une part, «l’Algérie devrait renforcer l’amont pétrolier avec une recherche de nouveaux gisements de manière rationalisée» et d’autre part, «l’Algérie doit développer une vigoureuse politique de transformation du pétrole brut et prendre des parts de marché dans la pétrochimie et les produits dérivés». Affirmant que cette question «relève désormais de la sécurité nationale».

Dans un autre registre, abordant la question de la protection des franges de la population les plus exposées, Jil Jadid souligne l’importance de «la poursuite d’une politique sociale par le gouvernement» et que «le soutien de plusieurs catégories de nos concitoyens reste inévitable».

Pour cela, il est mis en relief l’importance du développement économique, basé sur «une ré-industrialisation plus offensive» et redoubler d’effort pour l’augmentation de la production céréalière et les denrées d’origine animale, affirmant qu’«il est maintenant évident pour tout le monde que notre indépendance alimentaire est devenue un enjeu capital». <

