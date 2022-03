La dépouille du terroriste dénommé Belabès Eddine Tayeb, a été déterrée à Jijel, lors d’opérations de ratissage menées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Skikda et Jijel, ayant permis également la destruction de douze (12) casemates et la récupération d’un lot d’armes et de munitions, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Suite à l’exploitation efficiente des renseignements fournis par le terroriste capturé Betayeb Youcef, dit +Oussama Abou Sofiane Anighassi+ (émir du groupe terroriste), des détachements de l’ANP ont procédé, lors d’opérations de ratissage à Skikda et Jijel, au déterrement de la dépouille du terroriste dénommé Belabès Eddine Tayeb, dit Abou El-Abbès à Oued Djen Djen à Djimar, wilaya de Jijel. Ledit terroriste avait rallié les groupes terroristes en 1993 avant d’être abattu en 2013», précise le communiqué. Cette opération s’inscrit «dans le cadre des efforts intenses fournis par les différents détachements et unités de l’ANP dans le domaine de la lutte antiterroriste et dans le sillage de l’opération de qualité qui s’est soldée récemment par l’élimination de (08) terroristes et la capture de (07) autres, et à la récupération d’un lot d’armes et de munitions», rappelle le MDN. Selon la même source, «ces détachements ont découvert et détruit (12) casemates pour terroristes, et récupéré un (01) lance-roquettes RPG-7, un (01) lance-roquettes RPG-2, deux (02) fusils mitrailleurs FMPK, un (01) fusil mitrailleur RPK, cinq (05) bombes de confection artisanale, des explosifs, six (06) roquettes pour RPG-2, deux (02) roquettes pour RPG-7, (06) détonateurs pour RPG-7, deux (02) charges pour RPG-2, (888) balles, deux (02) émetteurs récepteurs, deux (02) ordinateurs portables ainsi qu’une somme d’argent en monnaie nationale et en devise, des vêtements, des denrées alimentaires et d’autres objets». «Cette opération de qualité vient réitérer l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire pour l’extirpation du terrorisme de l’ensemble du territoire national, ainsi que la détermination des unités de nos Forces armées à pourchasser les résidus du terrorisme là où ils se trouvent», souligne la même source. n

