Une commission de wilaya rassemblant les représentants des divers secteurs a été chargée par le wali de Jijel, Bachir Far, de faire le point sur les conséquences et dégâts enregistrés conséquemment au séisme ayant frappé vendredi la région d’El Aouana. Le wali a précisé, samedi à l’APS, avoir mis en place, immédiatement après le séisme, une commission présidée par le secrétaire général de wilaya et composée de cadres de divers secteurs dont la protection civile, Sonelgaz, la direction du logement et l’OPGI qui s’était rendu à El Aouana (20 km à l’Ouest de Jijel) pour établir une rapport détaillé sur la situation et prendre les mesures qui s’imposent. Les premiers rapports montrent, a précisé le chef de l’Exécutif local, bien qu’aucune perte humaine ou matérielle n’ait été déplorée, des fissures relevées dans six (60) hangars transformés en habitations et dans l’école primaire Boutaoui Tahar, au niveau de la cité évolutive Moréas qui seront pris en charge dès l’achèvement du travail de la commission et la remise de son rapport final. Il a en outre relevé que les répliques du séisme ont engendré un effet de «panique» chez la population. Concernant la situation des logements de la cité Tabrihat, dans la ville d’El Milia (52 km de à l’Est de Jijel), ayant connu des glissements de terrain, le wali a assuré que cette situation n’a rien à voir avec le séisme, rappelant qu’en 2010, 164 familles résidant dans cette cité ont été relogés et une autre opération similaire avait concerné, en décembre passé, 20 autres familles habitant des immeubles classées dans la catégorie «rouge». M. Far a également souligné que les services de wilaya ont saisi les services techniques compétents pour inspecter de nouveau les 166 autres habitations de la cité qui présentaient des fissures mais ne figuraient pas dans la catégorie «rouge» en vue de prendre les mesures nécessaires. Le wali a également rappelé que depuis 2015, la wilaya de Jijel a été secouée par

27 tremblements de terre de magnitude allant de 2 à 4,9 sur l’échelle de Richter. De son côté, la chargé de communication à la direction de la Protection civile, le lieutenant Ahlam Boumala, a indiqué que par mesures de précaution, 15 unités opérationnelles locales et 17 autres dans les wilayas voisines ont été placées en état d’alerte, assurant qu’aucun incident notable n’a été relevé. Le président de l’APC d’El Aouana, Merouane Boufenissa, a indiqué qu’une commission de wilaya plurisectorielle incluant l’organisme de contrôle technique de construction de Jijel et Bejaia est arrivée samedi à El Aouana et a inspecté les hangars transformés en habitations pour en évaluer les dégâts. Les membres de la commission se sont rendus également à l’école Boutaoui Tahar dont certains murs s’étaient fissurés puis vers les mechtas de la commune pour faire le constat de la situation y prévalant. M. Boufenissa a indiqué que la population a été prise de panique durant la nuit de vendredi à samedi à la suite des secousses dues aux répliques ayant suivi le séisme poussant les habitants à passer la nuit hors de leurs domiciles. Mounir, un habitant de la cité 30 logements à El Aouana, a indiqué que les murs de sa maison se sont fissurés et des parties du faux plafond et du soubassement se sont effondrées le poussant à passer la nuit dehors avec les autres membres de sa famille de crainte que leur maison ne s’effondre. Il a également affirmé que certains ont dressé des tentes pour y passer la nuit. Nassim, trentenaire, a appelé les autorités concernées à intervenir pour programmer leur relogement dans les plus proches délais, soutenant que le séisme a suscité la panique et les cris parmi des familles du voisinage. Un tremblement de terre de magnitude 4.9 sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistré vendredi matin à 08H24MN dans la wilaya de Jijel, avait indiqué le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), précisant que l’épicentre de la secousse a été localisé en mer à 5 km au Nord-est d’El Aouana.

