Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, qui a effectué lundi une visite d’inspection, a constaté que plusieurs projets ont pris du retard et n’a pas manqué de montrer son courroux. C’est le cas notamment du projet de terminal à containers et de terminal pour métaux, et de la pénétrante autoroutière Djendjen-El Eulma.

4

Pour ce qui est du projet de terminal à containers et de terminal pour métaux, le ministre a donné un ultimatum : «la fin de l’année en cours» comme délai maximal pour la résolution du litige opposant l’administration du port de Djendjen (Jijel) au partenaire sud-coréen Hyundai chargé de la réalisation du projet terminal à containers afin d’en permettre le parachèvement des travaux.

Après avoir suivi un exposé sur le projet de terminal à containers et de terminal pour métaux au cours d’une visite de travail dans cette wilaya en compagnie du ministre des Travaux Publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de Base, Lakhdar Rekhroukh, M. Beldjoud a affirmé que le litige qui a duré cinq années entre ces deux parties «doit être résolu avant la fin de l’année en cours faute de quoi des mesures fermes seront prises contre le responsable de ce retard». Le ministre a ajouté que le terminal à containers constitue le poumon du port et le poumon de l’économie nationale et le gouvernement accorde un intérêt particulier à ce projet au regard de ses répercussions positives et sa rentabilité réelle dans l’avenir. Le maitre d’ouvrage qu’est le port de Djendjen et le partenaire sud-coréen Hyundai «se sont engagés à trouver des solutions à la situation actuelle dans quelques jours» faute de quoi, a-t-il ajouté, le contrat sera résilié et la société de réalisation sera remplacée par d’autres sociétés locales surtout qu’il ne reste plus beaucoup pour parachever le projet. Le ministre des Transports a rappelé que le terminal à containers de 17 mètres de profondeurs permettra d’accueillir de gros navires et leur prise en charge dans de courts délais de sorte à économiser des devises sachant, a-t-il noté, que le retard dans le traitement des navires au niveau des ports algériens «entraine le paiement d’amendes de retard».

Grand retard pour la pénétrante Djendjen-El Eulma

Par ailleurs, le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a indiqué lundi à Jijel qu’une première tranche de 30 km du projet de la pénétrante autoroutière port Djendjen (Jijel)-El Eulma (Sétif) sera réceptionnée «au cours de l’été 2023». Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection dans cette wilaya en compagnie du ministre des Transports Kamel Beldjoud, M. Rekhroukh a précisé que 13 km de ce tronçon se trouvent dans la wilaya de Jijel et 17 km dans celle de Sétif, soulignant que toutes les conditions sont mises en place pour parachever les travaux incluant la libération du couloir et la résolution des problèmes administratifs. Concernant le projet dans son intégralité portant sur une distance totale de 110 km dont 45 km dans la wilaya de Jijel, 15 km dans la wilaya de Mila et 50 dans la wilaya de Sétif, le ministre a affirmé qu’»il a été décidé de relancer ce projet dont les travaux étaient à l’arrêt pour diverses raisons avec le prolongement des délais de sa réception de 36 mois». Le ministre a ajouté que ce projet «a pataugé sur place pendant plusieurs années en dépit de sa grande importance économique sur les plans local et national», ajoutant que c’est pour cela que «tous les problèmes techniques et juridiques entravant son parachèvement dans les délais ont été résolus». Le ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux et de remettre le projet dans ses nouveaux délais et éviter les retards accusés dans ses premiers délais. Le projet de la pénétrante autoroutière Djendjen-El Eulma a été lancé en 2014 sans que le taux d’avancement de ses travaux ne dépasse 45 %, a-t-on indiqué.

Nouvelle ligne aérienne vers Marseille

Sur un autre plan, M. Kamel Beldjoud a également annoncé qu’une nouvelle ligne reliera l’aéroport Ferhat Abbas de Jijel, à Marseille (France) et sera opérationnelle dès le mois de mars de l’année 2023. Le ministre a déclaré que l’ouverture d’une ligne aérienne reliant Jijel à Marseille répondait à de nombreuses demandes formulées par les députés et les autorités locales. Il a indiqué qu’il s’agit de deux vols par semaine et ce dès le troisième mois de l’année prochaine 2023. M. Beldjoud a souligné que cette ligne aérienne relancera le trafic international de l’aéroport de Jijel, qui sera renforcé par une ligne Jijel-Paris, avant d’affirmer que ces initiatives répondent aux orientations du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune relatives à la nécessité de veiller à une exploitation optimale des aéroports de l’intérieur, en diversifiant les vols, en dotant la flotte d’Air Algérie d’avions nouveaux et en ouvrant ce secteur aux investisseurs privés. M. Beldjoud a annoncé également que la liaison Jijel-Alger sera portée à 9 vols par semaine, avec l’ouverture de deux vols supplémentaires dès le mois de janvier 2023. Le ministre a assuré les usagers que l’activité du secteur des transports aériens reprendra le rythme qui était le sien avant l’épidémie de la Covid-19, ajoutant que les vols pour l’accomplissement de la Omra dans les lieux saints de l’Islam et les vols touristiques seront intensifiés.

R. N. et APS

Articles similaires