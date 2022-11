Les vents violents qui ont soufflé sur la wilaya de Jijel dans la nuit de lundi à mardi ont provoqué des ruptures d’alimentation du courant électrique dans sept communes, a-t-on indiqué Direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDE) de la wilaya. Les services de Sonelgaz ont mobilisé les moyens nécessaires afin de rétablir le courant électrique dans ces communes, a indiqué à l’APS la chargée de la communication à la SDE, Hanane Cherbal, expliquant qu’à l’origine de ces pannes la chute de câbles de moyenne et basse tension et l’endommagement des poteaux électriques par les vents violents qui se sont abattus ces dernières 24 heures sur la wilaya. Mme Cherbal a précisé que les communes touchées par ces incidents sont Chekfa, Bordj Tahr, Kaous, Ziama Mansouria, Iraguène Souissi, Selma Benzyad et Texena. De leur côté, les services de la protection civile de la wilaya, dont trois unités opérationnelles secondaires, sont intervenus au milieu de la nuit de lundi, pour drainer les eaux pluviales sur la route Soummam, dans la commune de Jijel, secourir les habitants dont les maisons ont été inondées par les pluies dans la région de Bordj Ali, commune de Settara, et prévenir les accidents après la chute des câbles électriques dans la région de Boutaleb, à Chekfa, a indiqué le chef de service prévention à la Direction de la protection civile, le commandant Salah Laredj.

