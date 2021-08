La lutte contre les incendies se poursuit à travers douze régions de la wilaya de Jijel, a-t-on appris mercredi auprès des services de la conservation locale des forêts. Les éléments de la conservation des forêts et de la Protection civile, assistés par des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et des centaines de citoyens, poursuivent la lutte contre les douze incendies actuellement déclarés à travers neuf communes de la wilaya, a affirmé à l’APS un cadre de cette conservation. Ces interventions ont permis de stopper la progression des flammes dans la forêt Dar El Oued (commune de Ziama Mansouria), dans la forêt de Tamentout à Aggouf (Eraguene) et d’éteindre également les flammes dans la forêt Ouled Debab (El Milia) et à Amazit (Chekfa), a ajouté la même source. Les flammes continuent d’embraser 12 régions, dont les plus touchées sont Beni S’bih dans la commune de Settara et El Milia, selon la même source, qui a assuré que la lutte contre ces feux se poursuit à travers les commune de Texenna, Settara, El Milia, El Ancer, Djemaa Beni Habibi, El Kennar Nouchfi, Bordj Tahar, Chekfa et Ziama Mansouria. Entre le 1er juin et le 11 août courant, la conservation des forêts de la wilaya de Jijel a enregistré 64 incendies à travers la wilaya, a ajouté la même source. n

