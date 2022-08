La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Jijel a recensé 287 agriculteurs sinistrés, suite aux incendies de forêts, signalés durant le mois d’août en cours, à travers plusieurs communes de cette région, a-t-on appris mardi auprès de cette direction. La même source a indiqué à l’APS que les incendies qui se sont déclarés pendant le mois en cours à Jijel, ont touché 11 communes et ont détruit 485 hectares de forêt. En plus de ces agriculteurs, les incendies ont également provoqué la destruction de plus de 134 hectares d’arbres fruitiers dont la plupart des oliviers, a-t-on encore ajouté. Selon la même direction, le plus grand nombre d’agriculteurs ayant été victimes de ces incendies, a été enregistré dans la commune de Djimla où 120 personnes sinistrées ont été dénombrées, puis la localité de Chahna (69), en plus de nombres similaires recensés dans les communes d’ Eraguene Souissi, Tekesnna, CheKfa, Sidi Maarouf, Ouled Rabeh, El Milia, Settara, Emir Abdelkader et d’Ouled Yahia Khadrouche.

Un rapport établi par les services de la direction des services agricoles, a révélé la destruction de 14. 987 oliviers et 5. 525 autres arbres fruitiers, ainsi que 210 ruches d’abeilles entre pleines et vides. Il est à noter que le wali de Jijel, Abdelkader Kelkal, avait insisté auprès de la DSA et de la conservation des forêts lors du conseil de l’exécutif tenu au début de cette semaine sur «la nécessité d’accélérer l’opération d’identification des personnes sinistrées et de recenser les pertes, dans le but d’engager le processus d’indemnisation immédiate de cheptel et de volaille».

L’indemnisation des arbres fruitiers endommagés, se fera, selon la saison de plantation de chacune des espèces, a-t-on noté. n

