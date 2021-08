Les éléments de la Protection civile, appuyés

par deux hélicoptères du Groupement aérien de la Direction générale de la Protection civile et un autre de l’Armée nationale populaire sont parvenus à éteindre tous les incendies déclarés dans les forêts de la wilaya de

Jijel, apprend-on mardi auprès de la direction locale de la Protection ivile.

«Tous les incendies déclarés au niveau de plusieurs sites du territoire de cette wilaya côtière ont été totalement éteints mardi», a affirmé la même source.

Le soutien apporté aux pompiers et aux agents de la conservation des forêts avec la mobilisation dimanche dernier de deux hélicoptères du Groupement aérien de la Protection civile et un autre de l’ANP, a permis de maîtriser tous les incendies, notamment ceux de Tayana dans la commune de Djemaâ Beni Habibi, de Taskifet (El Milia), de Ayouf à Sidi Abdelaziz et celui de Challa à Sidi Maârouf.

La même source qui a précisé que la lutte contre les flammes a nécessité la contribution de 16 unités opérationnelles de la wilaya, plus de 100 véhicules, les colonnes mobiles des wilayas de Jijel et Mila, des unités de l’Armée nationale populaire, des agents des forêts et de citoyens bénévoles.

