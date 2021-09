Les éléments de la protection civile de la wilaya de Jijel sont parvenus à circonscrire les flammes de 14 sur les 16 incendies enregistrés à travers les forêts de onze communes, a-t-on appris mercredi, auprès de la direction locale de ce corps constitué. La même source a indiqué que les pompiers ont pu éteindre 14 des 16 incendies relevant que l’opération d’extinction de feu est toujours en cours pour venir au bout des flammes de tous les incendies signalés. La protection civile a mobilisé dix 10 unités opérationnelles et 28 camions anti-incendie ainsi que 84 éléments de divers grades pour faire face à la situation, circonscrire les flammes et préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens. Selon la même source, les plus grandes surfaces forestières endommagées par les incendies ont été enregistrées dans la région de Mansoura dans la commune de Selma Benziada et Chadia dans la commune de Kaous. Les services de la protection civile de Jijel ont enregistré, hier soir, (mardi) 12 incendies de forêts qui se sont déclarés à travers neuf (9) communes à l’Est et au Sud de la wilaya avant que le nombre d’incendies ne passe à 16 sinistres dans 11 communes à savoir, Chakfa, El Milia, Selma Benziada, Taher, Djimla, Jijel, Ouled Yahia Khadrouche, Bordj Tahar, Kaouas, Chahna et Al Ancer.

Articles similaires