Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Chekfa (Jijel) ont arrêté un individu suspecté d’organiser des traversées clandestines par mer, a indiqué dimanche la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Agissant sur la base de renseignements faisant état d’un individu issu de Taher qui organise des traversées clandestines par mer, à partir d’une wilaya de l’Ouest du pays vers l’Espagne, les éléments de cette brigade sont parvenus à identifier et arrêter le mis en cause qui a été transféré vers le service pour les besoins de l’enquête, a précisé la même source. Suite à l’enquête menée avec le mis en cause âgé de 34 ans, ses acolytes ont été également identifiés, a-t-on indiqué, précisant qu’il s’agit de trois personnes dont l’âge oscille entre 23 et 40 ans. Après achèvement des procédures en vigueur avec le suspect principal, il a été présenté devant les instances judiciaires compétentes pour «traversées clandestines pour plus d’une personne», a-t-on souligné. Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, alors que les recherches se poursuivent pour trouver ses complices qui sont en fuite, a-t-on noté.

