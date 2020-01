Le bilan des victimes du véhicule de tourisme tombé dans la mer, mercredi soir, à la sortie Ouest de Jijel, faisant état dans un premier temps du décès d’une mère et sa fille, s’élève à présent à quatre (4) personnes, a-t-on appris jeudi auprès des services de la Protection civile. La même source a souligné, à ce propos, que les équipes de plongée ont réussi à repêcher dans l’après-midi de jeudi les corps des 2 victimes portées disparues depuis l’accident, précisant qu’il s’agit de jumeaux de sexe masculin, faisant partie de la même famille. Les services de la Protection civile ont ainsi rapporté que le bilan définitif de ce drame fait état du décès d’une femme de 37 ans, sa fille de 9 ans, et ses jumeaux âgés de 6 ans. Les opérations de recherches et de sauvetage effectués pour récupérer les dépouilles des victimes ont mobilisé 21 plongeurs de la brigade de plongeurs relevant de l’unité marine de Djen Djen, appuyés par des équipes de plongée des unités de la Protection civile des wilayas de Skikda et Béjaïa, a-t-on souligné. Pour rappel, une mère et sa fille ont péri, mercredi soir, suite au dérapage d’une voiture de tourisme, tombée dans la mer avec 5 membres d’une même famille à son bord, au niveau du «Grand phare», à la sortie Ouest de la wilaya de Jijel. A noter que les éléments de la protection civile ont réussi à sauver le père de famille et ont poursuivi les recherches pour retrouver les jumeaux qui étaient portés disparus. n

