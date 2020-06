Quelque 36 personnes de différentes tranches d’âge, victimes d’une intoxication alimentaire, ont été admises dans la nuit de mardi à mercredi au service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier (EPH) «Medjdoub Said» de la commune de Tahir (Jijel), a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP). Selon le chef du service prévention et d’épidémiologie à la DSP, Billel Daâs, les victimes, issues du village «Tlatha» ont été sujets à des malaises suivis par des vomissements et d’étourdissements. Les personnes intoxiquées ont été prises en charge à l’EPH «Medjdoub Said» et quittent l’établissement «au fur et à mesure», a assuré le même responsable. L’intoxication de ces personnes serait due a «des repas pris dans un fastfood» a relevé M. Daas, soulignant que des échantillons de ces repas servis dans ce local ont été pris par les services de la direction locale du commerce pour analyse.

