Auteur d’une édition exceptionnelle, la Chine aura été la nation la plus récompensée de ces Jeux de Pékin. A domicile, elle a glané pas moins de 61 médailles, dont 18 titres. L’Ukraine et le Canada complètent le podium.

Il n’y avait plus de suspense depuis longtemps, c’était même mathématiquement joué depuis samedi mais c’est désormais officiel : la Chine est la nation la plus titrée de ces Jeux Paralympiques 2022 ! A domicile, les Chinois auront explosé leur compteur historique (1 seule médaille avant Pékin, l’or acquis en relais à Pyeongchang) pour largement dominer le classement des médailles, dont ils occupent la tête depuis le deuxième jour de compétition. Avec 61 médailles, dont 18 en or, la Chine a remporté deux fois plus de récompenses que ses plus proches poursuivants !

En pleine tourmente en raison de la guerre qui règne au pays suite à l’invasion russe, l’Ukraine aura elle aussi battu son record avec 28 breloques récoltées à Pékin, dont 10 en or. Un bilan légèrement supérieur à celui de Turin (7 or, 9 argent, 9 bronze), son précédent record, qui lui permet de prendre la 2e place, juste devant le Canada (23 médailles, 8 en or), installé à sa désormais traditionnelle 3e place qu’il occupe depuis quatre paralympiades.

