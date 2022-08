Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis l’accent sur la nécessité de prendre en charge et d’accompagner les athlètes talentueux en prévision des prochains Jeux olympiques de Paris (2024).

Le Président Tebboune a précisé, lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche soir sur les chaînes de télévision et les stations radio nationales, qu’il avait demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports de saisir les fédérations sportives de l’impérative

prise en charge des athlètes ayant participé aux Jeux Méditerranéens (JM) et de les accompagner durant les entraînements, convenablement et avec une prise en charge de l’Etat, aussi bien à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, «afin de pouvoir former une élite nationale dont nous vanterons les mérites devant le monde entier».

Eu égard au succès des JM abrités par la ville d’Oran, traduit entre autres par la mise à disposition d’infrastructures et de centres d’hébergement, «l’Algérie est aujourd’hui disposée à accueillir des compétitions régionales et même internationales», s’est réjouit le président de la République, jugeant important de continuer à «perfectionner les performances des fédérations et des athlètes, en participant notamment aux stages d’entraînement et en intensifiant les préparations».

Il faudra également, a-t-il ajouté, réaliser d’autres infrastructures sportives, particulièrement à l’est et au sud du pays. n

